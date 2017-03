C's i PP a Catalunya també demanen a la mesa del Parlament que reconsideri l'admissió a tràmit de la reforma del reglament

C’s i PPC han registrat aquest divendres una petició a la Mesa del Parlament perquè reconsideri l’admissió a tràmit de l a reforma del reglament del Parlament proposada per JxSí. D’aquesta manera, s’afegeixen a la iniciativa que ja va registrar el PSC dimecres passat. Tot i que la mesa va posar com a condició una ponència conjunta de tots els grups parlamentaris per a dur a terme la modificació, els tres partits rebutgen l'acceptació a tràmit de la reforma.

Tal i com va avançar l'Ara, amb la modificació del reglament la coalició independentista pretén que una proposició de llei signada per un sol grup es pugui tramitar en lectura única, un via reservada fins ara pels projectes de llei del Govern. Aquesta opció permetria a JxSí i la CUP registrar al Parlament i votar en un mateix dia la llei de desconnexió i s'evitaria, a més, que pogués ser recorreguda al Tribunal Constitucional.

El portaveu adjunt de C's, Fernando de Páramo, ha explicat en roda de premsa que considera el plantejament de JxSí un pas més en l'"aventura il·legal" dels sobiranistes. En l'escrit en què demanen la reconsideració, C's ha destacat que per reformar el reglament ha d'haver-hi un consens i la proposta del grup independentista compta amb la "constatada i expressa oposició d'almenys quatre grups parlamentaris".

Per la seva banda, el PP a Catalunya ha subratllat que l'admissió a tràmit d'iniciatives parlamentàries de forma condicionada "és una figura desconeguda pel reglament del Parlament" i ha alertat que la Mesa vulnera la jurisprudència del Tribunal Constitucional, ja que l'actuació "no troba empara en el reglament -del Parlament-".