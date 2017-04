Cs i PP retreuen a Puigdemont un "excés de politització" d'una Diada que "és de tots"

Cs ja ha respòs el missatge de Puigdemont contra "els hereus polítics" dels que van perseguir la cultura catalana. La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha acusat el president de la Generalitat de tenir "ganes de polemitzar i polititzar" la Diada de Sant Jordi que, ha volgut recordar, "és un dia de tots" els catalans.

Acompanyada de diputats i regidors de Cs al Parlament i a l'Ajuntament de Barcelona, Arrimadas ha receptat a Puigdemont abandonar "la confrontació" i optar per "sumar forces" perquè la candidatura de Sant Jordi esdevingui Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Així, Arrimadas ha avalat la visita de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. "Tirarà endavant si tenim el suport de la Generalitat i del govern espanyol", ha assegurat, i ha afegit que la iniciativa la va proposar el seu partit al Congrés i que va comptar amb el suport unànime de la cambra baixa.

De la seva banda, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha suggerit a Puigdemont Oriol Junqueras aprofitar la Diada per escriure una "novel·la de ficció" sobre el procés. Albiol ha valorat les paraules del president en el discurs institucional d'aquest matí com una "mostra reiterada, repetitiva i avorrida de la novel·la de ficció" que, ha dit, representa el full de ruta del Govern cap al referèndum. "Puigdemont i Junqueras es podrien fer milionaris escrivint una novel·la de ficció de com han enganyat els catalans", ha reblat.

El dirigent popular ha erigit el seu partit com el que vol representar els valors de "convivència, pluralitat i concòrdia" que es desprenen de la Diada, que ha volgut situar com el dia "representatiu" de Catalunya. Albiol, acompanyat de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat -a qui ha regalat una rosa-, ha subratllat que la seva formació vol "donar veu" a aquells que no se senten atrets per "l'independentisme radical" i ha insistit que el PP "no vol decidir si Catalunya es queda o no" dins l'estat espanyol.

Al seu torn, Dolors Montserrat ha presumit de "liderar" la declaració de Sant Jordi com a Patrimo Immaterial de la Humanitat, cosa que demostra, ha dit, que el govern espanyol "és el govern dels catalans". "Mentre alguns ens volen dividir, altres estem defensant tots els catalans", ha sentenciat.