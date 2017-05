EN DIRECTE: Rajoy, abonat a l''i tu més': critica la gestió de la vaga de metro quan Rufián li pregunta pels controls al Prat

Corrupció, Cataluya, i l'aeroport del Prat són alguns dels temes destacats de la sessió de control al govern espanyol al Congrés que haurà de respondre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.

El portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, li ha preguntat sobre les cues a l'aerport del Prat. "L'origen de la situació deriva d'una mesura de la UE relacionada amb el terrorisme, que consisteix a augmentar les inspeccions a la frontera", ha justificat el president espanyol, que ha dit que estan "treballant" perquè "les molèsties siguin mínimes". A més, ha agafat l'exemple de la vaga de metro de Barcelona per "no posar la culpa sempre a aquest concepte jurídic indeterminat que anomenen Madrid", perquè, ha dit, al metro hi ha "vaga, cues, aglomeracions i Mossos". Abonat a l''i tu més', Rajoy ha conclòs: "Jo m'ocuparé de les meves obligacions; vostès ocupin-se de les seves i no facin de la política un exercici contra Madrid, perquè vostès tenen moltes competències a exercir".

Rufián li ha aconsellat que enviï els policies que té "clavant garrotades al Tarajal" i a altres llocs al control de passaports. "Es poden demanar coses sense necessitat de faltar al respecte a les persones, perquè no costa gens, vostè quedaria bé i potser ens semblaria fins i tot simpàtic", ha dit Rajoy, que s'ha compromès a ampliar efectius i equips informàtics, però ha agafat l'exemple de la vaga al metro de Barcelona.

Sobre corrupció, el president espanyol ha respost a la pregunta del portaveu socialista, Antonio Hernando, que li demanava si faria dimitir el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i els dos caps de la fiscalia, reprovats ahir pel ple del Congrés. "No ho faré, i no faci perdre el temps a aquesta cambra", ha asseverat.

Catalá també ha respost directament preguntes de l'oposició sobre la seva reprovació i ha afirmat que exerceix "amb responsabilitat" el seu càrrec i ha tornat a negar les "ingerències" a la justícia.

El portaveu de Ciutadans, Albert Rivera, l'ha exhortat sobre la reforma contitucional per eliminar aforaments, i el president espanyol li ha dit que el preocupa més que la Constitució expressi la inviolabilitat per les opinions dels diputats. "Crec que hi hem de pensar, com si és bo que n'hi hagi d'aforats autonòmics i no estatals", ha afegit, abans de demanar a Rivera una "reflexió".