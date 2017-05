EN DIRECTE: Els pressupostos passen avui el primer filtre del Congrés (si cap diputat s'equivoca)

175 a 175. Aquest hauria de ser el resultat de la votació de les esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat, aquest dijous. En el primer bloc, els diputats de PP, Ciutadans, Coalició Canària i PNB. En el segon, tota la resta, que votaran a favor de les esmenes. Segons el reglament del Congrés, caldrà repetir la votació tres vegades i, si es repeteix sempre l'empat, les esmenes quedaran tombades i els comptes continuaran la tramitació parlamentària.

La sessió d'aquest dijous ha coençat amb les compareixences de tots els representants del Grup Mixt, tant els que han presentat esmena a la totalitat (PdeCat, Compromís, EH Bildu i Nova Canàries) com els que no ho han fet (UPN, Fòrum Astúries i Coalició Canària). La darrera jornada del primer tràmit per aprovar els pressupostos acabarà amb les formacions que no han presentat esmenes, que tenen 20 minuts casdascú. Així, els grups que donaran suport als pressupostos han defensat la necessitat d' establitat política i econòmica a Espanya, mentre que la resta han retret al govern de Mariano Rajoy, uns pressupostos precaris i que no garanteixen la inversió a les comunitats.

El govern de Mariano Rajoy depèn doncs que cap diputat de la majoria que votarà en contra de les esmenes s'equivoqui ni s'absenti durant la votació, que podria ser d'infart. Ahi, el PP va arribar a un acord amb el PNB que li podria facilitar la legislatura i que passa perquè l'Estat pagui 1.400 milions d'euros al País Basc com a compensació del sobrecost que ha suportat els últims 10 anys per aquesta quota, ja que el seu càlcul és un conflicte entre Euskadi i el govern espanyol des del 2007.

Aquest acord, però, ha despertat alguns recels en alguns dels partits amb els quals el PP ja comptava per passar el tràmit. Unió del Poble Navarrès i Coalicio Canària han reclamat cadascú la seva part, sobretot el portaveu navarrès que ha retret als populars que hagin compromès millores en infraestructures amb el PNB, mentre a Navarra no avancen.