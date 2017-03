Del Bosque respecta l'independentisme però no el comparteix : "Seria un desastre per a la lliga"

La independència de Catalunya seria un "desastre" per a la lliga de futbol. Aquesta és l'opinió que ha mostrat l'exseleccionador espanyol i exentrenador del Reial Madrid, Vicente del Bosque, quan se li ha preguntat aquest dimecres pel tema als micròfons de RAC-1. "No m'agradaria que marxessin els catalans, ho dic des de la més absoluta tolerància. Encara que el futbol sigui un tema menor, s'afebliria els clubs catalans, el campionat i seria un desastre per a la nostra lliga", ha indicat. Del Bosque assumeix que, en cas d'independència, el Barça i la resta d'equips catalans deixarien de participar en les competicions espanyoles.

El tècnic salmantí rebrà aquest dimecres a Madrid el premi Blanquerna, que li lliura la Generalitat pel seu respecte al dret a decidir de Catalunya. De fet, l'entrenador -ja retirat- ha explicat que, tot i desitjar que Catalunya continuï dins l'Estat, respecta a tothom que anhela la independència.

Durant els seus vuit anys de seleccionador, "mai es va coartar la llibertat d'expressió dels futbolistes", opinessin el que opinessin i Del Bosque ha destacat que tots els jugadors han estat sempre "molt correctes i han actuat en l'àmbit esportiu i personal amb autèntica llibertat".

El Premi Blanquerna premia aquelles persones o entitats que hagin contribuït en l'àmbit estatal al desenvolupament, la promoció, el coneixement o la projecció de Catalunya, o bé al diàleg entre la societat catalana i l'espanyola.