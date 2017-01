ERC abandona el govern de Cerdanyola i deixa la CUP a expenses d'una moció de censura del PSC

L'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, es queda sense suports per poder fer front a la moció de censura que el PSC prepara des de fa setmanes. Aquest passat dilluns, els seus únics aliats al Govern, els quatre regidors d' ERC, van decidir abandonar l'executiu municipal, deixant a Compromís per Cerdanyola, coalició en què s'integra la CUP, en una difícil situació per garantir la governabilitat de la ciutat. El govern, que el passat mes de setembre era de 12 (també amb CiU) es queda ara amb només 5 dels 25 regidors de l'ajuntament.

En un comunicat, la secció local d'ERC exposa " la pèrdua total de confiança en l'alcalde" i, de forma immediata renuncien a les competències que tenen delegades per passar a l'oposicó. "Cal ser francs i reconèixer que no existeix confiança en l'alcalde per continuar endavant i veiem impossible complir amb els objectius que ens van motivar a entrar al govern de la ciutat", expliquen en una nota feta pública aquest dilluns al vespre.

ERC es va incorporar la govern municipal l'abril de l'any passat juntament amb CiU, però aviat van començar a sorgir les disputes que van acabar, el setembre, amb l'expulsió de CiU, i ara amb la renúncia dels republicans. En paral·lel, el PSC fa setmanes que ha mostrat la voluntat de presentar una moció de censura, que necessita de la participació de la majoria de grups municipals. Amb Esquerra al Govern i CiU sense definir-se (però oberta a escoltar els socialistes), l'alcalde podia tenir opcions d'evitar-la, però ara les opcions d'un canvi al govern municipal es multipliquen.