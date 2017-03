ERC adverteix l'Estat que les inhabilitacions no aturaran el referèndum

Les inhabilitacions d' Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega no impediran que els ciutadans de Catalunya decideixin el seu futur a les urnes. Aquest és el missatge d' ERC després de conèixer la sentència del TSJC contra el procés participatiu del 9-N. "Per molt que inhabilitin polítics per aturar les urnes, facin un TC a la seva mida i intentin fabricar proves, els repetim que aquest procés no el podran aturar. Arribarem fins el final i posarem les urnes", ha subratllat el portaveu republicà, Sergi Sabrià. Segons ell, la sentència és " indigna i antidemocràtica".

"L'Estat ha de saber que, si no hi som els que estem ara al capdavant, hi ha milers de persones disposades a assumir el repte. Què faran? Ens inhabilitaran a tots?", ha preguntat al govern espanyol. Esquerra ha transmès "tot el suport" a Mas, Ortega i Rigau i ha tornat a acusar l'Estat "d'utilitzar els jutjats per intentar aturar un procés polític i democràtic". "I no podran", ha afegit tot seguit. Sabrià ha refermat el compromís del Govern de convocar el referèndum com a molt tard al setembre i no ha volgut valorar si cal avançar-lo per respondre a les condemnes del TSJC.

ERC ha ajornat uns minuts la seva habitual roda de premsa dels dilluns per escoltar abans la sentència del judici del 9-N. La conclusió que extreuen els republicans és que es demostra que "mentre uns aturen, inhabiliten jutgen i intenten empresonar la democràcia", el sobiranisme "treballa per un país més just, net, pròsper i lliure en què els ciutadans tinguin cada dia el dret a decidir el seu futur".

Divendres passat es van fer públiques les crítiques del Consell d'Europa al govern espanyol per haver atorgat al Tribunal Constitucional la capacitat sancionadora contra càrrecs públics. És una senyal, segons ERC, que l'Estat "està perdent la batalla de la legitimitat quan ja fa temps que va perdre la de la democràcia". En aquest sentit, els republicans insten l'executiu estatal a atendre totes les denúncies que ha fet la comissió de Venècia. Precisament sobre aquest tema ha piulat el president del partit, Oriol Junqueras, a Twitter, aprofitant el missatge de suport a Mas, Ortega i Rigau.

Tot el meu suport a Mas, Ortega i Rigau davant la sentència injusta l'endemà de l'advertència d'Europa a Espanya. https://t.co/P5WcuZknnE — Oriol Junqueras (@junqueras) 13 de marzo de 2017

La reacció de la CUP encara ha estat més bel·ligerant que la d'ERC. Els cupaires han fet una crida a desacatar la sentència i han donat per morta la via del referèndum pactat que defensa el Pacte Nacional pel Referèndum.

ANC i Òmnium preparen mobilitzacions

Cuixart considera que s'han de respondre els "atacs" de l'Estat

Les condemnes contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver impulsat el procés participatiu del 9-N "han inhabilitat la democràcia a Catalunya". Amb aquesta contundència s'ha expressat l' ANC a través d'un comunicat en el que ha lamentat que el TSJC hagi optat "per seguir les directius polítiques d'un govern central antidemocràtic i per inhabilitar les urnes abans que fer justícia". L'Assemblea "no accepta" la sentència i, juntament amb Òmnium Cultural, fa una crida a la mobilització ciutadana per acompanyar les institucions en els mesos que resten fins el referèndum. " Encara no hem decidit com respondrem al carrer, però estarem a l'alçada de les circumstàncies", ha promès el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en declaracions a Catalunya Ràdio.

"La sentència no només inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, sinó que inhabilita els dos milions de ciutadans que van anar a votar el 9 de novembre de 2014", descriu el comunicat de l'ANC. Segons l'Assemblea, la sentència del TSJC "posa en qüestió els fonaments de l'estat de dret" i, contra això, les entitats sobiranistes confien que el millor antídot sigui el suport popular a la Generalitat i al Parlament.

"És important que tinguem present que podem caure en la dinàmica desgast permanent, però la resposta del poble de Catalunya ha de ser proporcional als atacs de l’Estat", ha subratllat Cuixart. El president d'Òmnium ha recalcat que "això no ha fet més que començar, i anirà in crescendo", fet pel qual l'entitat sobiranista confia en mantenir el suport ciutadà. "Encara no hem decidit com respondrem al carrer, però estarem a l’alçada de les circumstàncies", ha conclòs.