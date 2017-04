ERC avisa l'Estat que el referèndum es farà "sense demanar-li permís"

El Pacte Nacional pel Referèndum s'havia marcat el dia de Sant Jordi com una de les jornades clau per sumar noves firmes a favor del referèndum d'autodeterminació. El resultat, segons ERC, va ser un "èxit". "El Pacte Nacional va recollir més signatures que Xavier Bosch", ha bromejat en roda de premsa el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, l'endemà de la festa del llibre i de la rosa. Esquerra considera que, un cop més, s'ha fet evident que el compromís del país amb el referèndum "és absolutament inalterable". I davant la negativa de l'Estat a iniciar qualsevol tipus de negociació sobre el tema, Sabrià ha llançat una advertència: "Ahir vam signar tots amb tot el convenciment i si arriba el moment i el govern espanyol no canvia d'opinió, farem el referèndum sense demanar permís".

El portaveu republicà ha subratllat que el compromís de la ciutadania, expressat aquest diumenge en forma de signatures, té continuïtat en el Govern. L'acte de divendres passat al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat aporta, segons Sabrià, la "certesa" que el Govern "farà" el referèndum. "Vam veure el compromís del president i del vicepresident, però no ho faran sols. Tenen al costat tot el Govern, a 72 diputats, a les entitats i a la ciutadania", ha remarcat.

L'independentisme considera que té prou suport social per tirar endavant el referèndum amb l'Estat en contra, però reclama nous aliats. Sabrià ha tornat a apel·lar aquest dilluns als comuns, que durant la Diada de Sant Jordi també van contribuir a recollir signatures pel Pacte Nacional pel Referèndum. Els ha demanat que no s'aliïn amb l'statu quo i que, a més de defensar una consulta pactada, es defineix amb claredat a favor d'una convocada contra el veto del govern espanyol.

Funeral d'Utrera Molina

El resultat de Marine Le Pen a la primera volta de les presidencials franceses preocupa a ERC pel creixement de l'extrema dreta a Europa. Però també preocupa i molt les exhibicions "feixistes" que es van veure el passat cap de setmana a Màlaga durant el funeral de l'exministre franquista José Utrera Molina. "És preocupant que hagin passat 40 anys i el feixisme no acabi de marxar de casa nostra", ha lamentat Sabrià.

" Sentim vergonya quan veiem les imatges dels braços alçats i ens estranya que no tots els demòcrates estiguin avergonyits. Esperem molt més de les forces polítiques del que hem vist fins ara", ha afegit tot celebrant que les Joventuts Socialistes hagin posat els fets en coneixement de la Fiscalia. El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabrlel Rufián, ja va mostrar la seva indignació per l'homenatge a través de Twitter.

A Puig Antich le rompieron el cuello con un garrote vil y 23 años. Quien le condenó, ha muerto hoy con 91 en su cama. Que no se olvide. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 22 d’abril de 2017

Utrera Molina va ser el ministre que, entre d'altres, va signar la condemna a mort de Salvador Puig Antich.