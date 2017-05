"Construir una nova República. Sí o no?": En marxa la precampanya d'ERC pel referèndum

ERC ja ha posat en marxa la seva precampanya pel referèndum. Se suma a les del PDECat, Demòcrates i CUP amb la "certesa" que els catalans acabaran decidint el seu futur a les urnes. La secretària general del partit i el portaveu, Marta Rovira i Sergi Sabrià han recuperat la manera tradicional d'enganxar els cartells i, amb una escombra i cola n'han col·locat els primers a prop de la seu nacional dels republicans.

La precampanya del referèndum seguirà el fil de la que ERC ja tenia en marxa. Fins ara havia presentat el model de país que els republicans reivindiquen per a la Catalunya independent i, a partir d'aquest divendres, hi afegeixen la dicotomia del referèndum. Els missatges de tot el material van acompanyats del Sí (pertinentment marcat) i del No.

540x306 Simulació per ordinador d'un dels cartells de la campanya d'ERC / ERC Simulació per ordinador d'un dels cartells de la campanya d'ERC / ERC

"Construir una nova República; Unes infraestructures connectades al món; Un habitatge digne per a tothom; i Un transport públic puntual", són alguns dels missatges que els republicans han escollit per presentar les prioritats que es fixen per al procés constituent. " Aquesta precampanya no és només un sí o un no a la independència. Avui diem moltes vegades sí, a tenir més oportunitats, a un futur més digne, a un habitatge digne i a les infraestructures que ens mereixem", ha reivindicat Rovira. "La independència és imprescindible per construir un futur millor"; ha afegit Sabrià.

Aquest dissabte al barri barceloní del Poblenou, primer acte oficial d'aquesta precampanya amb el president del partit, Oriol Junqueras, i el líder d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch. En total, preveuen organitzar un centenar d'actes arreu del territori durant els propers mesos. L'objectiu és, però, sumar-se a la campanya unitària pel sí, que haurà d'unir a partits i entitats quan s'apropi la data del referèndum.

Esquerra presenta la seva precampanya el mateix dia que el Pacte Nacional pel Referèndum ha presentat les 500.000 signatures que reclamen un referèndum acordat amb el govern espanyol. Rovira ha subratllat la importància de la feina del Pacte i s'ha sumat a la resposta de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras a l'oferiment que aquest mateix divendres ha fet la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. "Quan els governs tinguin un pacte sobre la taula arribarà el moment dels parlaments", ha sentenciat. Per començar a parlar amb l'Estat, Rovira ha reclamat al govern espanyol que retiri "totes les querelles i la judicialització del Procés".