El Pacte situa la consulta en l'epicentre del dia de Sant Jordi: "Avui també és el dia de reivindicació del referèndum"

El Pacte Nacional pel Referèndum està decidit a convertir el dia de la rosa i el llibre, també, en el dia de la reivindicació del dret a decidir. Així ho ha expressat el seu coordinador, Joan Ignasi Elena, en declaracions als mitjans de comunicació al punt de recollida d'adhesions a la consulta al centre de Barcelona, on estan acudint dirigents polítics i de la societat civil per donar suport al dret de l'autodeterminació. "Avui també és el dia de la reivindicació del referèndum", ha asseverat Elena, que ha afirmat que la recollida de suports va "molt bé" a tot el territori -tot i que el Pacte es resisteix, per ara, a donar xifres-.

L'èxit que segons Elena està tenint el Pacte pel Referèndum és la prova que la consulta no és una "cosa de quatre" sinó de la "majoria" dels ciutadans. I tampoc, ha dit, la reivindicació és una qüestió només dels favorables a l'estat propi sinó també dels que advoquen per la unió d Espanya. "El conflicte entre Catalunya i Espanya es resol votant", ha sentenciat el coordinador del Pacte.

Els voluntaris recullen adhesions al referèndum en les zones més concorregudes del centre de la capital catalana, però hi ha un miler de punts a tot el territori. A Barcelona, el Pacte s'ha instal·lat en un 'stand' a la rambla Catalunya amb el carrer Diputació, on de moment s'hi ha acostat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el líder dels comuns, Xavier Domènech.

La presidenta del Parlament s'ha mostrat convençuda que el referèndum es farà i que aquest Sant Jordi serà l'últim en què es recolliran signatures perquè es pugui fer el referèndum. Forcadell ha assegurat que té "confiança" amb el Govern i el Parlament perquè compleixin amb el seu "compromís". També ha remarcat el caràcter "transversal" de la reivindicació del referèndum i la feina dels "més de cinc mil volutnaris", segons el Pacte, que aquest diumenge recullen signatures per la consulta.

Domènech envia un dard al Govern

Després d'omplir el formulari a favor del referèndum, Domènech ha fet declaracions als mitjans de comunicació assegurant que aquest diumenge és el dia de les roses i els llibres però també del "compromís" polític amb el referèndum. Ha remarcat que la seva formació ha treballat per recollir suports internacionals per assegurar la votació. Tanmateix, Domènech també ha aprofitat per enviar un dard al Govern: ha afegit que veu "estrany" que l'executiu estigui "constantment confirmant allò que diu que farà".

Per la seva banda, el president d'Òmnium, Cuixart, ha assegurat que el clam "majoritari a favor del referèndum fa "irreversible" la seva celebració aquest 2017. "És una situació inevitable (...) no reconeixem cap altre escenari", ha afirmat després que aquesta setmana el Govern hagi signat el compromís d'organitzar, celebrar i aplicar els resultats de la consulta.

En relació a les discrepàncies entre ERC i el PDECat, Cuixart s'ha mostrat convençut que l'executiu complirà amb el "mandat democràtic" i que els partits es posaran d'acord en la data i la pregunta del referèndum. També s'ha compromès a treballar en el marc d'una campanya unitària a favor del sí a la independència amb totes les formacions independentistes, cadascuna amb els seus colors, però que ara es troben en l'estadi de reivindicació del referèndum.