Elena crida a convertir Sant Jordi en un clam pel referèndum

Més enllà de la rosa i el llibre, enguany les entitats del Pacte Nacional pel Referèndum volen convertir la Diada en un clam pel referèndum. Aquest dijous, el coordinador del Pacte, Joan Ignasi Elena, ha cridat a recollir suports arreu del territori diumenge perquè es pugui fer la consulta: les entitats d'aquesta plataforma s'han organitzat perquè hi hagi "més d'un miler" de paradetes i 4.000 voluntaris -el doble dels que havien previst- per recollir firmes a favor de fer un referèndum sobre la independència. Davant aquestes dades, Elena ha mostrat la seva "satisfacció immensa" i ha agraït a tots els participants i també a les entitats la seva dedicació.

Per fer aquesta crida a tres dies de la Diada han escollit un lloc que, a parer seu, és simbòlic: la seu de Comissions Obreres de la Via laietana de Barcelona. Ha estat en el 'hall' de l'edifici on els organitzadors han muntat l'estanc per començar a repartir material als voluntaris. El lema és 'Perquè és el meu dret': referèndum. Durant el dia de Sant Jordi, doncs, es farà omplir un formulari a qui vulgui adherir-se al Pacte per donar suport al referèndum.

En declaracions als mitjans de comunicació, Elena ha assegurat que el dret a decidir és un "anhel col·lectiu" i una aspiració "transversal" de bona part de la societat catalana i que, per tant, s'ha de poder satisfer aquesta demanda. En aquest sentit, ha remarcat que tan els contraris com els que estan a favor de la independència estan cridats a dir-hi la seva, a debatre i a participar-hi per poder decidir de forma democràtica l'estatus de Catalunya. I ha instat a fugir del debat sobre "legalitats" perquè, a parer seu, és un problema polític que es pot resoldre en el marc de la Constitució.

Elena ha recordat que la voluntat dels organitzadors és recollir el "màxim de suports" possibles però que no es fixen un objectiu. No han comptabilitzat tampoc fins ara quants adherits tenen. Tot i que ens els darrers mesos ja s'han anat recollint adhesions, el pla passa per començar de forma massiva el dia de Sant Jordi fins l'1 de maig, en què sindicats i entitats socials també aprofitaran el Dia del treballador per recollir adhesions a la consulta.