"Em sento bé entre ERC, la CUP i el colauisme": Lluís Llach, en 10 frases

El cantautor i diputat de Junts pel Sí (JxSí), Lluís Llach, ha passat aquest dijous al matí per RAC 1, on ha valorat diverses qüestions de l'actualitat política, s'ha confessat i ha explicat anècdotes. En repassem les frases més destacades.

1- "Sóc fill de burgesia rural, amb una família ultradretana, barrejada de carlins, falangistes....Però em sentiria bé entre ERC, CUP i el colauisme [...] Per aixo sempre vaig patinant i ajudar amb vaselines i olis a Junts pel Sí".

2- "Amb el PDECat hi estic col·laborant tot el dia dins de JxSí i m'he endut una sorpresa. Pensava que m'hi sentiria molt malament i m'hi sento molt i molt bé. Tots hem fet una renuncia als aspectes ideològics".

3- "Sóc més còmplice de Puigdemont que de Mas. Per gironí i perquè el trobo més republicà. L'esperit republicà el té totalment en el DNI"

4- "Només demano a la CUP que siguin tan intransigents com puguin mentre no destrossin eines que ens portin cap a l'objectiu comú. Ara, com que jo no puc renunciar al mandat democràtic que tinc, no els ho puc demanar a ells tampoc".

5- Sobre Colau: "Té una capacitat de lideratge... Hi haurà coses que es poden discutir, però aquesta no. També té una capcitat de maniobra que és emprenyadora per alguns, com jo mateix, a vegades, però és una persona que s'ha de tenir molt en compte.

6- Sobre l'ús de l''Estaca' per part de Podem: "Que que ho cantin em sembla perfecte [...] Si fos de Valladolid seria de Podem [...] L'opció de Podem per canviar l'Estat és positivíssima".

7- Sobre la denúncia d'amenaces de la fiscalia: "El primer que preguntaria és si fumar a les escalinates del TSJC està permès. I després, la senyora [la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi] no fa cara de preocupada [...] Però si algú la va insultar de manera barroera, no hi estic gens a favor".



8- Sorpreses al món polític: "El delegat del govern espanyol [ Enric Millo] castiga o entreté les seves festes cantant 'La gallineta'. I la gent de C's m'ha vingut a felicitar per algun discurs"

9- Sobre les crítiques a Bardem per defensar el dret a decidir: "Hi ha un sector de la població espanyola que no té micro, i això és molt greu. Té petits micros. Aquest 30-40% de la població hispànica que és progressista, i ho és de cor, no té micro. No té on expressar-se i esta ofegada".

10- Sobre l'enganxada amb Jordi Évole: "Em vaig sentir una mica fotut perquè me l'estimo molt i fa un periodisme que s'ha de salvar com sigui. En vam xerrar i li he dit: 'Jo crec que la vas cagar'".