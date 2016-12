Empat tècnic entre partidaris i detractors de la independència, segons el CEO

Quan falta menys d'un any per al referèndum, previst per a la segona quinzena de setembre del 2017, es manté l'empat tècnic entre els partidaris i els detractors de la independència de Catalunya. En concret, segons les dades que revela el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del mes de desembre, el 45,3% dels catalans són partidaris d'un estat independent i un 46,8% hi està en contra. El 4,6% dels enquestats no es defineix i el 3,2% no respon.

Encara que el 'no' és lleugerament superior, el director del CEO, Jordi Argelaguet, ha dit que s'ha de considerar un empat "tècnic" perquè el marge d'error és de +/-3 punts, de manera que "pot oscil·lar". "El 'sí' està molt manifestat, però el 'no' té un recorregut", ha expressat Argelaguet, que ha deixat clar que en qualsevol cas "aquest no és l'eventual resultat d'un referèndum".

Aquest empat ja el va predir el CEO del mes de novembre. Aleshores, l'enquesta predeia que un 44,9% estava a favor de la independència i el 45,1% no.

Per partits, el 'sí' rep el suport sobretot dels votants de Junts pel Sí (89,5%) i la CUP (97,8%), mentre que els votants de Ciutadans (97,2%), del PSC (89%) i del PP (95,9%) són els més contraris a la independència. Entremig se situen els votants de Catalunya Sí que es Pot: la majoria (57,5%) no vol la independència, però gairebé el 30% sí. CSQP és el partit que té més indecisos (6,6%) i més enquestats que opten per no contestar (6,1%).