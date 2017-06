La justícia europea condemna Espanya per la inhabilitació de l'expresident del Parlament basc Juan María Atutxa

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Espanya per la inhabilitació de l'expresident del Parlament basc Juan María Atutxa imposada per part del Tribunal Suprem l'abril de 2008, i confirmada cinc anys més tard per Tribunal Constitucional (TC), quan es va negar a dissoldre el grup parlamentari Sozialista Abertzaleak (SA) després de la il·legalització de Batasuna el 2003.

La cort europea ha atorgat una indemnització d'un euro a cadascun dels tres demandants (Atutxa i els exmembres de la mesa del Parlament Kontxi Bilbao i Gorka Knörr, també condemnats) per danys morals com havien reclamat, i 600 euros per als tres per despeses i honoraris.

Els jutges europeus han dit que es va vulnerar el seu dret a un judici just perquè "les qüestions que havien de ser examinades pel Tribunal Suprem necessitaven l'apreciació directa del testimoni dels demandants".

La justícia europea ha resolt així el recurs d'Atutxa i dels exmembres de la mesa de la cambra de Vitoria Kontxi Bilbao i Gorka Knorr contra la sentència del Tribunal de Garanties que va confirmar la condemna i que destacava "les notables diferències" entre aquest cas i el que establia un any abans el Suprem en la denominada "doctrina Botín", que va impedir l'obertura d'un procés al banquer a instància exclusiva de l'acusació popular.