Espanya, a la cua d'Europa en l'aplicació de mesures per la independència judicial

Espanya se situa a la cua del compliment de les recomanacions del Consell d'Europa pel que fa a la lluita contra la corrupció a la justícia, segons l'informe publicat aquest dimecres pel Grup d'Estats Contra la Corrupció (Greco), dependent de l'organisme europeu. L'informe anual, que inclou una anàlisi dels 49 països membres de l'organisme, conclou que Espanya només ha complert parcialment el 25% de les recomanacions fetes en la quarta ronda de mesures contra la corrupció en l'àmbit judicial i ha fet cas omís de l'altre 75%. No ha aplicat de manera completa, per tant, ni una sola de les recomanacions del Greco. Això situa l'Estat al capdavall de la llista dels països analitzats, just per sota de França, que ha complert parcialment el 34% de les recomanacions.

El Greco instava Espanya a enfortir la independència del Consell General del Poder Judicial o a repensar la declaració de béns dels funcionaris de justícia. Una altra de les mesures no implantades és la clarificació de la relació entre el govern espanyol i el fiscal general de l'Estat, que ha aixecat tanta polseguera en els últims mesos per les suposades ingerències judicials del ministeri públic per afavorir imputats del PP. Tot i que la llista la formen 49 països, alguns encara no han sigut avaluats, i no apareixen de moment a l'informe.

Pel que fa a les mesures encaminades a reduir la corrupció política, Espanya també és al vagó de cua pel que fa a complir-les, amb uns percentatges idèntics a les mesures judicials (25% de parcialment complertes i 75% d'incomplertes, amb cap mesura implantada del tot). En aquest cas, però, Bèlgica, Armènia i Macedònia s'han comportat encara pitjor, amb un incompliment total de les recomanacions.

L'organisme urgeix els països europeus a aplicar amb la màxima brevetat aquestes mesures i "liderar amb l'exemple" per tal de "crear una cultura de la integritat" a les seves societats.