Espanya registra el seu pitjor lloc en el rànquing de percepció de la corrupció

Espanya empitjora en el rànquing de percepció de la corrupció que ha fet l'ONG Transparència Internacional (TI). Concretament baixa 5 posicions respecte de l'any passat i es situa en el lloc 41 de 179 països amb una puntuació de 58 sobre 100.

La posició en què es troba actualment l'Estat és la pitjor de la història. Segons afirma l'organització, és " bastant greu" que Espanya baixi, en un any, 5 posicions. Encara que des de l'organització volen remarcar que cal tenir en compte que la inclusió de nous països a la llista pot haver fet variar la classificació respecte d'anys anteriors.

Manuel Villoria, membre del comitè directiu de TI-Espanya , afirma que tot i que Espanya es manté en percentatge " mai havia tingut una posició tan dolenta comparativament amb el món" i critica que Espanya està "cada vegada pitjor" mentre que altres països avancen posicions.

Països com Portugal o Polònia, que estaven darrere d'Espanya, milloren fins a 12 posicions mentre que Espanya " està entrant molt recentment en un grup de països que s'estan apropant perillosament a la corrupció sistemàtica", afegeix l'organització. Tanmateix adverteix que el percentatge no disminueix perquè existeixen " múltiples escàndols de corrupció política a nivells superiors de partits polítics i del govern espanyol".

Transparència Internacional diu que és "preocupant" el nivell de corrupció que hi ha a Espanya si es compara amb el d'altres països, i assegura que cal "millorar". Des de l'organització també adverteixen que cal que els partits polítics " considerin la corrupció com un assumpte d'Estat" i que hi treballin deixant de banda ideologies.

Els països més ben valorats en el rànquing d'aquest 2016 són Dinamarca i Nova Zelanda, que obtenen una puntuació de 90 sobre 100. Darrere d'ells hi ha Finlàndia (89) i Suècia (88). Somàlia, des de fa 10 anys, és el país que obté els pitjors resultats, amb una puntuació de 10 sobre 100.