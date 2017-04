El Carter Center no s'implicarà en el referèndum sobre la independència de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va viatjar la setmana passada a Atlanta per assistir en una reunió de treball de la Carter Center, fundació especialitzada en resolucions de conflictes, i trobar-se amb l'expresident dels Estats Units Jimmy Carter. Si bé no va transcendir-ne el resultat, aquest dimecres la fundació s'ha posicionat.

540x306 El Carter Center no s'implicarà en el referèndum de Catalunya / ARA El Carter Center no s'implicarà en el referèndum de Catalunya / ARA

En una nota oficial ha explicat que el president de la Generalitat es va reunir amb Carter i van abordar el referèndum. En concret, asseguren que Puigdemont va explicar a l'expresident la voluntat de la Generalitat de celebrar una consulta sobre la independència i constaten que la resposta de l'expresident dels Estatuts Units va ser que "ni ell ni el Carter Center s'implicarien en aquest assumpte".

En resposta a aquest anunci, fonts de Govern asseguren que Puigdemont no va demanar que s'involucrés en el referèndum "[El president] Va exposar la situació política i que el Govern està preparant" la consulta, afirmen des de l'executiu.

Posicionament del govern nordamericà

El Govern dels Estats Units considera que Catalunya és "un assumpte intern" de l'estat espanyol i es mostra "profundament compromès a mantenir la relació amb una Espanya forta i unida". L'ambaixada nord-americana a Madrid ha emès un comunicat, recollit per l'agència Efe, per refermar la seva posició a favor de la unitat d'Espanya.

El comunicat arriba pocs dies després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, viatgés als Estats Units per parlar sobre el procés secessionista català, de la reunió amb l'expresident nord-americà Jimmy Carter i de la visita de dos congressistes nord-americans a Barcelona.

El text assenyala que a Espanya i als Estats Units els uneix la història i els valors comuns que fonamenten la seva associació. En aquest sentit, defensa que els dos països treballen en estreta col·laboració en una sèrie de desafiaments mundials, incloent la promoció de la cooperació, la pau i la seguretat i la prosperitat econòmica. En aquest sentit, qualifica Espanya com "un aliat vital, soci i amic" per treballar per un "creixement econòmic mutu" i lluitar contra "l'extremisme violent".

Tot i que el Govern ha mostrat "tot el respecte" cap al govern dels Estats Units, fonts governamentals consideren que, "vista l'experiència acumulada", el comunicat s'ha fet "segurament a petició del govern espanyol" després de "l'èxit" dels contactes recents amb representants nord-americans.

La Generalitat també contradiu la versió dels ambaixadors nord-americans quan afirmen que el tema català és un "assumpte intern". Així, considera que amb aquest comunicat es constata que el cas català "forma part de l'agenda política i diplomàtica dels estats". Concretament, considera que pels Estats Units és "un assumpte polític rellevant", tot i que hagi mostrat una "posició de no ingerència".