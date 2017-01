Estudien reprovar Albiol per racista

El Parlament podria reprovar el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, pel seu “comportament racista” si la moció presentada ahir per Catalunya Sí que es Pot (CSQP) obté prou suports. El portaveu de la coalició d’esquerres, Joan Coscubiela, va justificar la proposta després que una regidora musulmana de Badalona, Fàtima Taleb, denunciés que havia rebut insults i amenaces racistes.

La regidora va assenyalar directament Albiol com a responsable d’aquesta situació perquè “es va dedicar durant el seu mandat a sembrar l’odi i a dividir la ciutadania”. Davant d’aquesta acusació, Albiol, que va ser alcalde de Badalona durant quatre anys, va fer una piulada passant de la defensa a l’atac i va criticar que tot plegat era “una bona excusa per tapar la seva incompetència”. Ahir va anar més enllà i va advertir la regidora que amb aquestes declaracions “pot provocar la ira d’una part de la població” i li va recomanar que no segueixi “aquesta línia d’anar inculpant els veïns de Badalona”.

‘Persona non grata’

“Que el Parlament el declari persona non grata per l’experiment lepenista que va posar en marxa a Badalona”, va dir ahir Coscubiela, que confia trobar els suports necessaris perquè la cambra acabi censurant el polític popular. La diputada de la CUP Mireia Vehí ja va avançar que la seva formació li donarà suport per censurar les campanyes “obertament racistes” del “Donald Trump de Badalona”. La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, també va mostrar el seu suport a la regidora i va denunciar que “la persecució i la xenofòbia han estat els eixos d’acció política” de García Albiol.

Tot i que Junts pel Sí no va avançar encara el sentit del seu vot, des del Govern la consellera de Presidència i portaveu, Neus Munté, va criticar durament les declaracions d’Albiol. Munté ho va fer responent al vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado, que dilluns havia acusat de “xenòfobs” els polítics catalans arran de les paraules de Santiago Vidal. “Això ho hem vist moltes vegades al món: ratllar el rètol d’un comerç perquè està escrit en castellà, o fer un cens de com es pensa, és totalitari i porta dins una xenofòbia cap al que no pensa com tu”, va assegurar el popular. En roda de premsa després del consell executiu, Munté va dir que els populars “quan parlin de xenofòbia el primer que haurien de fer és mirar a casa seva” i, visiblement enfadada, va afegir: “És intolerable que s’acusi el Govern de xenòfob, i més quan Albiol s’ha caracteritzat per fer declaracions escandaloses que serien intolerables en qualsevol altre estat democràtic”.

‘Netejant Badalona’

Durant la campanya de les passades eleccions municipals, Albiol va utilitzar com a lema “Netejant Badalona”, una frase que l’oposició va vincular aleshores a les seves posicions sobre la immigració. Posicions com la que va mostrar quan encara no era alcalde i que va generar polèmica perquè va dir que els gitanos romanesos eren “una plaga” i que havien “vingut exclusivament a ser delinqüents”. O quan va ser jutjat -i posteriorment absolt- també per uns pamflets que va repartir entre els veïns de Badalona en què vinculava obertament immigració amb delinqüència i inseguretat.