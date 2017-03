Federalistes d'Esquerres compara el referèndum català amb els d'Ucraïna de 2014

L'entitat Federalistes d'Esquerres ha comparat el "projecte de JxSí" amb els referèndums de Donetsk i Lugansk (Ucraïna) de 2014, on "en dos territoris controlats per forces armades locals es van convocar referèndums d'independència, amb una participació al voltant del 80%, que va ser considerada per les corresponents autoritats com 'una meravellosa sorpresa'". En una editorial a la seva pàgina web, l'organització ha denunciat que JxSí i la CUP "volen agafar tothom per sorpresa i generar per la força un nou estat de coses".

Segons el seu parer, "el que preparen JxSí i la CUP" no té res a veure amb els casos del Québec o d' Escòcia, en què es respectaven "el principi democràtic i de legalitat", ja que l'esquema independentista és una llei de desconnexió elaborada "clandestinament" fora del Parlament que es pretén incorporar "un dia qualsevol" en l'ordre del dia, sense "comissió, esmenes ni debat públic".

A més, per a l'organització, el pla dels independentistes no busca el xoc amb l'estat espanyol "sinó el del xoc intern, el de la divisió i l' enfrontament contra la voluntat expressada per la majoria de la ciutadania de Catalunya". En l'editorial, també es recorda que el Consell de Garanties ja ha posat de relleu que el projecte no entra " ni tant sols en la pròpia legalitat catalana".

Finalment, Federalistes d'Esquerres ha carregat contra el govern de JxSí per no practicar cap de les condicions establertes en la cultura jurídica romana en què per "acreditar la 'bona fe' d'una actuació humana s'havien de donar tres requisits: no obrar per la força, no enganyar i no actuar d'amagat". "JxSi, avui, no en compleix cap dels tres".