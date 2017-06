Ferrovial justifica els seus convenis amb el Palau i es desmarca pagaments a CDC

Els exdirectius de Ferrovial jutjats per les suposades comissions a CDC a través del Palau de la Música s'espolen responsabilitats. L'advocat de Juan Elizaga i Pedro Buenaventura, Cristóbal Martell, ha defensat que els convenis de la constructora amb la institució cultural eren "equilibrats" i es van complir, que no eren ficticis, i ha desmarcat els seus clients de l'ús que Fèlix Millet va donar als diners rebuts.

"Si Millet o qui toqui, després desvia, és com si la meva mare diu que els diners de la pensió són per a la carrera d'un nebot", ha exposat gràficament Martell, desmentint la versió del propi Millet i Montull, que van assegurar que Ferrovial feia donacions a Convergència a canvi d’obra pública. Martell ha assegurat, a més, que els concursos que va guanyar Ferrovial no es van alterar: "Estaven de primera comunió". De fet, ha recordat que la constructora va guanyar més concursos durant el tripartit que durant l'etapa de CiU en el govern i ha al·legat que la Ferrovial es va adjudicar les licitacions sota sospita -entre elles la de la construcció de la Ciutat Judicial o la Línia 9 del metro- perquè "va guanyar per golejada" en presentar la millor oferta econòmica en igualtat de condicions.

El lletrat també ha insistit que l'acusació contra els exdirectius de Ferrovial, per a qui el fiscal demana cinc anys de presó, està "devaluada" perquè no té "arsenal punitiu". En part, ha argumentat, perquè quan van passar els fets no existia el delicte de finançament il·legal. "No val venir amb metadona, no valen els substitutius", ha ironitzat.