La Fiscalia demana més de nou anys de presó per al Petit Nicolás per haver creat una xarxa corrupta de policies

La Fiscalia de Madrid demana nou anys i tres mesos de presó per a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Petit Nicolás, per haver creat una xarxa per obtenir informació policial amb l'objectiu de fer-se passar per un alt càrrec de l'Estat i oferir ajuda a tercers a canvi de diners. En l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés l'agència Efe, el fiscal Alfonso San Román l'acusa dels delictes d'integració en grup criminal, revelació i descobriment de secret, violació de secrets i suborn actiu.

El ministeri públic demana, a més, una multa de 54.000 euros per a ell i de 4.500 euros per a l'excoordinador de Seguretat de l'Ajuntament de Madrid Emilio García Grande, al qual imputa un delicte de violació de secrets. Al costat d'ells, el fiscal sol·licita una pena de vuit anys i sis mesos de presó per als policies municipals Jorge G.H. i Felipe G.S., a més d'una multa de 11.110 euros, pels delictes d'integració en grup criminal, revelació i descobriment de secret i suborn passiu. I dos anys i vuit mesos de presó més multa de 5.400 euros per al guàrdia civil adscrit a la Casa Reial Francisco Javier S. per descobriment i revelació de secrets.

La Fiscalia assenyala que, durant 2014, el Petit Nicolás va demanar informació sobre la titularitat de matrícules de vehicles als policies municipals Jorge G.H. i Felipe G.S., que van accedir a la base de dades de Trànsit fora dels supòsits en els quals estan autoritzats. Aquestes dades l'es utilitzava per contactar amb els titulars de les matrícules, als quals "els feia creure que tenia estreta relació amb diferents organismes i autoritats de les administracions públiques". Llavors "els oferia la seva ajuda per fer gestions davant les mateixes amb l'única finalitat d'obtenir diners per una intermediació fictícia", afegeix l'escrit de Fiscalia.

Els guanys que obtenia se'ls repartia amb els dos agents municipals, amb qui va crear un grup de Whatssap anomenat "Departament Seguretat Nacional", en el qual es concretava els diners a repartir per cadascuna de les col·laboracions. Amb ells va consultar quatre matrícules, entre elles les de dos empresaris, i després va fer el mateix dues vegades més, però en aquesta ocasió amb el guàrdia civil adscrit a Casa Reial i amb García Grande, qui en un missatge li comenta que la matrícula per la qual pregunta no corresponia a cap cotxe de l'Ajuntament.