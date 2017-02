La Fiscalia demana que es desestimi la querella contra Puigdemont, Mundó i Junqueras per les declaracions de Vidal

La Fiscalia Superior de Catalunya ha demanat que es desestimi la querella presentada per VOX contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller de Justícia, Carles Mundó, per les declaracions de l'exsenador d' ERC Santi Vidal. Segons recull Europa Press, l'informe del tinent fiscal, Francisco Bañeres, "no resultaria raonable sotmetre a un procés penal qualsevol persona partint de les manifestacions més o menys versemblants d'un correligionari".

VOX es va querellar contra el president i els dos consellers, a més de contra el mateix Santi Vidal i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, per les informacions que el jutge va fer públiques durant les seves conferències i que el Govern ha negat rotundament. Per al partit polític querellant, les declaracions de Vidal al voltant de l'obtenció de dades fiscals de manera il·legal i la inclusió en els pressupostos d'una partida oculta de 400 milions d'euros per destinar a estructures d'estat " pot constituir delicte de malversació, desobediència, revelació de secrets, infidelitat en la custòdia de documents, prevaricació, sedició i un delicte contra la pau i la independència de l'Estat".

Segons el fiscal, no hi ha cap prova que avali raonablement la realitat de la imputació que reclama VOX. Ara bé, es mostra partidari d'iniciar una "profunda investigació" per confirmar o descartar les declaracions de Vidal. De fet, la Fiscalia Superior de Catalunya ja va avisar que investigaria el cas. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haurà de decidir si accepta la querella o l'arxiva.