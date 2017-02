La Fiscalia arxiva la denúncia d'Homs contra Rajoy per haver desobeït diverses sentències del TC

La tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS), Luis Navajas, ha arxivat la denúncia que el líder del PDECaT al Congrés, Francesc Homs, va presentar a finals del mes de gener contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; l'exministra de Sanitat, Alfonso Alonso, i l'exsecretària d'Estat de Serveis Socials Susana Camarero per possibles delictes de desobediència i prevaricació. Homs acusava els representants del govern espanyol d'incomplir les resolucions que reconeixen la competència de la Generalitat per repartir a ONGs el que es recapta amb el 0,7% de l'IRPF.

Homs va presentar la denúncia després que el 19 de gener, el TC va fallar a favor de la Generalitat en el conflicte de competències que va presentar contra el govern espanyol per una resolució de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials del maig de 2016, que convocava subvencions per programes d'interès general a càrrec del 0,7% de l'IRPF.

La Fiscalia no veu delicte en l'actuació del president del govern ni en els càrrecs de Sanitat en relació amb aquest assumpte i per aquest motiu, arxiva la denúncia contra Homs. Pel que fa al delicte de prevaricació, la Fiscalia conclou que "cap dels requisits, ni objectius ni subjectius és apreciable en la resolució administrativa" a la qual es refereix Homs a la seva denúncia. En relació a la desobediència, el fiscal considera que no existeix tot i el TC hagi resolt altres conflictes similars a favor de les autonomies.

Segons Homs, la decisió de recórrer al fiscal s'emparava en les "pròpies argumentacions" del ministeri públic respecte a coses que afecten a polítics i autoritats catalanes basant-se en resolucions del tribunal de garanties. La resolució assenyalava que la decisió de Serveis Socials envaïa competències assistencials de la Generalitat, per la qual cosa Homs considera que l'executiu central sempre "tracta d'eludir la doctrina del TC i les seves sentències en l'àmbit de maniobres legislatives aprovant, per exemple, nous marcs normatius" per intentar justificar la seva capacitat de donar aquestes subvencions.