Forcadell: "Em nego a acceptar com a normal que el TC ens digui què podem fer al Parlament"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, assegura que ja s'esperaven que el TSJC no admetés a tràmit els recursos interposats per la querella que va presentar la fiscalia després de votar la resolució sobre el referèndum en el passat debat de política general. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Forcadell ha reiterat que es tracta d'una "querella política" i s'ha mostrat contundent amb l'actuació del Tribunal Constitucional: "Em nego a acceptar com a normal que el TC ens digui què podem fer al Parlament".

La feina del Parlament és "parlar i debatre de tot", per això, considera que no és "normal" que el poder executiu representat pel govern espanyol digui, "a través del TC, què ha de fer el poder legislatiu, en aquest cas, el Parlament de Catalunya". Forcadell ha denunciat que s'estigui acceptant com a "normal" un fet que és "excepcional", que és el fet que "el TC digui el que pot fer i el que no pot fer el Parlament", perquè es "persegueix penalment el debat d'idees".

Davant l'última querella rebuda per Forcadell, la CUP es va oferir a entrar a formar part de la mesa del Parlament. Forcadell ha dit aquest dimecres que "agraeix" el gest de la CUP, però que de moment la mesa "continuarà igual com fins ara". Precisament, aquest dimecres la CUP donarà suport a través de dos vots favorables a la llei de Pressupostos. Uns comptes que estan marcats per la inclusió de partides pel referèndum i que tot fa preveure que acabaran davant del TC un cop aprovats. Forcadell, però, no ha volgut entrar a valorar quins seran els passos que farà la cambra si els comptes acaben davant l'alt tribunal.

Sobre la reforma del reglament del Parlament que s'ha començat a tirar endavant i que ha provocat el rebuig frontal de tota l'oposició en bloc, Forcadell ha volgut deixar clar que "s'ha fet de manera totalment legal i complint el reglament del Parlament". La presidenta de la cambra ha instat a tots els grups de l'oposició a participar a la ponència conjunta que ha de tramitar aquesta reforma.