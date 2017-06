Forcadell celebra que el Tribunal d'Estrasburg protegeixi la llibertat d'expressió dels ciutadans de l'Estat

La condemna a Espanya per haver inhabilitat Juan María Atutxa el 2008 demostra, segons la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que les qüestions polítiques no es poden resoldre per la via judicial. "És l'exemple més clar que els problemes polítics s'han de resoldre políticament", ha apuntat des de la cambra catalana, on ha volgut reaccionar a la sentència del Tribunal d'Estrasburg. "També es un exemple que demostra que, més enllà dels tribunals espanyols existeix la convenció europea dels drets humans, que empara a tots els ciutadans de l'estat espanyol", ha afegit. Forcadell ha celebrat que els tribunals europeus protegeixin la "llibertat d'expressió" més enllà de les decisions dels tribunals espanyols.

Carme Forcadell està en el centre de la diana de la Fiscalia i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i, al costat dels altres 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament, s'enfronta a una possible inhabilitació per haver desobeït el Tribunal Constitucional (TC) i haver permès que a la cambra catalana es debatés sobre el referèndum unilateral i el procés constituent. El 2008 va ser el president del parlament basc, Juan María Atutxa, qui va ser inhabilitat -com els membres de la Mesa Gorka Knörr i Kontxi Bilbao- pel Tribunal Suprem per no haver dissolt el grup Sozialista Abertzaleak un cop la justícia havia il·legalitzat Batasuna.

Per haver impulsat la consulta del 9-N, el TSJC i el Tribunal Suprem ja han inhabilitat l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs. "Davant l'arbitrarietat i la politització de la justícia de l'Estat espanyol, la democràcia i la justícia d'Europa s'imposa", ha celebrat Mas des del seu compte a Instagram amb una fotografia on se'l veu amb Atutxa. L'expresident no ha amagat la seva satisfacció que el tribunal conclogui que "el judici va estar mancat de garanties per vulnerar el dret fonamental de la seva defensa". Mas, condemnat a dos anys d'inhabilitació per la consulta del 9-N, ha refermat la voluntat de portar el seu cas a Europa i ha manifestat que manté la confiança en les institucions europees.

Homs també ha fet un tuit aplaudint la sentència i enviant un missatge al govern espanyol, que els ha demanat que "callin".

Matí d'emocions telefòniques amb JM Atutxa davant la condemna a Espanya per haber-lo inhabilitat. Els de la "ley" calleu d'una vegada! pic.twitter.com/84ECMDdx3f — Francesc Homs (@franceschoms) 13 de junio de 2017

En la mateixa línia s'ha expressat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també a través de Twitter. Puigdemont creu que la sentència europea és un "avís per als de querella fàcil i politització de la justícia".