González va "sanejar" els comptes del PP amb diners públics coincidint amb l'arribada a la presidència de Madrid

Ignacio González "va sanejar" els comptes del PP madrileny amb diners procedents d'una empresa pública regional el 2012, coincidint amb la seva arribada a la presidència de la Comunitat de Madrid, segons va denunciar davant la Fiscalia un ex alt càrrec d'aquest ens públic.

Així ho afirma el jutge Eloy Velasco en la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés Efe, que ahir va enviar a presó incondicional a l'expresident madrileny González. En aquest document es descriuen els indicis del presumpte finançament il·legal del PP de Madrid a través de l'Agència Informàtica de la Comunitat de Madrid (ICM).

Aquests indicis tenen el seu origen en la declaració d'un exsubdirector general d'ICM que va afirmar davant la Fiscalia Anticorrupció que González va demanar al juny de 2012 al llavors conseller delegat de l'organisme públic, José Martínez Nicolás, un milió d'euros per a "sanejar els comptes del partit Popular de Madrid".

La reunió va tenir lloc tan sols uns mesos abans que, al setembre, González passés a la presidència regional després de la dimissió d' Esperanza Aguirre, qui no obstant això va seguir com a presidenta del PP de Madrid, càrrec en el qual havia estat reelegida a l'abril d'aquest any i en el qual va continuar fins a febrer de 2016.

Al juny de 2012 González era secretari general del PP madrileny i vicepresident de la Comunitat, de manera que ICM depenia orgànicament d'ell, destaca el jutge Velasco.

González va demanar aquests diners perquè les eleccions de 2011 el PP de Madrid havien generat un gran deute en els seus comptes, afirma el jutge, que sosté que hi ha proves que aquesta reunió va tenir lloc gràcies a les trucades interceptades del mòbil de Martínez Nicolás, imputat també en el cas Púnica.

Segons el relat d'aquest exalt càrrec d'ICM i "testimoni privilegiat dels fets", com el defineix el jutge perquè "va formar part de totes les meses de contractació de l'Agència", aquest desviament de fons es va poder produir mitjançant contractes "inflats" d'ICM amb Indra i Price Waterhouse Cooper (PwC), que van ser escorcollades en el marc de l'operació Lezo, per la qual González ha anat a la presó.

Així, el jutge afirma que Martínez Nicolás s'hauria fet valer d'aquestes mercantils per obtenir els diners sol·licitats per González, una operativa que es reforça amb les proves que hi va haver un flux de més de 600.000 euros (més de 500.000 el 2012 i altres 121.000 en 2013) entre Indra i diverses empreses proveïdores amb contractes inflats.

Enriquiment il·lícit

Paral·lelament, el jutge investiga el suposat enriquiment il·lícit de Martínez Nicolás, que va quedar ahir a la nit en llibertat després de declarar davant del jutge amb la condició que pagui una fiança de 100.000 euros abans del 28 d'abril (altrament anirà a la presó).

Martínez Nicolás, conseller delegat d'ICM entre 2007 i 2014 i que, destaca el jutge, "ha estat vinculat gran part de la seva vida laboral a diferents administracions públiques espanyoles", tenia més d'un milió d'euros "d'origen desconegut i ocults al fisc" en un compte del paradís fiscal de Liechtenstein, en la qual tenien signatura la seva dona i fill.

Amb aquest compte, assegura el jutge, es van fer transferències a comptes a Panamà i Suïssa per un total d'un milió d'euros, que podrien respondre a "operatives de compensació de fons o d'enviament de diners mitjançant un sistema informal".