Els afins a Gordó no descarten presentar candidatura si hi ha primàries al PDECat per triar el relleu de Puigdemont

Els afins a l'exconseller Germà Gordó comencen a moure's dins del Partit Demòcrata (PDECAT). La plataforma Nova Convergència ha obert aquest dijous la porta a competir amb una candidatura pròpia en el cas que s'obri un procés de primàries per a escollir candidat del PDECat a unes eleccions catalanes.

Segons han explicat fonts del moviment a Europa Press, el nom de Gordó és un dels que podria optar a presentar-se a les primàries, però també el de la presidenta de l'Institut Català de Dones, Teresa Pitarch, que ja va presentar-se a les primàries per liderar el Partit Demòcrata a Barcelona i va perdre contra Mercè Homs.

D'aquesta manera, els afins a Gordó prenen posicions de cara al debat successori obert al partit després de confirmar que la direcció no podrà convèncer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè reconsideri la seva decisió de no ser el candidat del PDECat a les properes eleccions.

On Nova Convergència no mou fitxa encara és a Barcelona, on avala diferents noms que podrien aspirar a ser l'alcaldable del PDECat com ara el dels regidors Jordi Martí i Joaquim Fort, i el del conseller de Cultura, Santi Vila.

La plataforma afí a Gordó fa setmanes que treballa en l' elaboració d'un manifest que presentarà dissabte durant la reunió de la seva executiva nacional, i al qual aquesta setmana els integrants del corrent han presentat esmenes.