El Govern, sobre el dictamen del Consell de Garanties: "No ens desviarem del compromís del referèndum"

El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que qüestiona la disposició addicional que fa referència al referèndum ha reobert la negociació pressupostària entre Junts pel Sí i CUP, que debaten sobre com respondre a la decisió de l'organ consultiu. És a dir, si cal elaborar un nou redactat o si, per contra, es manté intacte tot i el dictamen. Aquest dimarts la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha remarcat que el referèndum és un objectiu "irrenunciable" de l'executiu català que no depèn de si es manté o no la disposició addicional.

D'aquesta manera, la portaveu ha reblat l'argumentació de Junts pel Sí, que ha defensat a les últimes hores que l'objectiu del referèndum no pot encallar en una disposició. Munté ha defensat que cal que els grups independentistes estudiïn en les reunions que mantindran els propers dies la via " més eficaç i segur" per a garantir la celebració del referèndum. "El que políticament seria greu és que nosaltres ens desviessim d'aquest compromís. No ens desviarem", ha avisat la portaveu.

Munté, com ja va fer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, divendres tant bon punt es va conéixer el dictamen, ha remarcat que cal llegir la decisió del tribunal " en la seva totalitat", i ha subratllat que les partides pel referèndum estan perfectament avalades. Per això, ha destacat que el compromís del Govern amb el referèndum és "clar, nítid, explícit i irrenunciable", fa que tots els instrument l'han de permetre no hagin de córrer "cap mena de perill".

Reglament del Parlament

La consellera també s'ha referit a la polèmica oberta arran de la voluntat de Junts pel Sí de reformar el reglament del Parlament per a permetre, entre altres aspectes, la desconnexió exprés. Després que aquest dimarts la mesa hadi admés a tràmit aquesta reforma, Munté s'ha limitat a dir que aquest és un debat que correspon als grups parlamentaris, però ha recordat que hi ha altres parlaments on