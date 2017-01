El Govern i ERC desautoritzen l’exjutge i senador Santi Vidal

Amb el Govern pendent de la resolució del debat intern a la CUP sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2017, unes declaracions del senador d’ERC Santi Vidal van obrir ahir un front inesperat a l’executiu català. Tant el Govern com el partit republicà van haver de sortir a desmentir diverses afirmacions que l’exjutge havia fet en diverses conferències organitzades per ERC, en les quals assegurava, fins i tot, que la Generalitat disposava de manera “il·legal” de totes les dades tributàries dels catalans. “En aquests moments, i no us diré com ho hem aconseguit perquè ho hem aconseguit de manera absolutament il·legal, tenim totes les vostres dades tributàries. Tots esteu fitxats, tots”, arriba a assegurar Vidal en un moment de les seves intervencions.

En les seves conferències -difoses ahir per El País -, Vidal va defensar que el Govern disposés, segons ell, de les dades fiscals dels catalans tot i que estan protegides per la llei de bases de dades del govern espanyol. “Tontos no ho som, perquè ja sabem que no ens les facilitaran voluntàriament”, al·legava aleshores.

El secretari d’Hisenda, el republicà Lluís Salvadó, va assegurar a l’ARA que és “absolutament fals” que el Govern disposi d’aquestes dades. També el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va sortir al pas de la polèmica i, a través de les xarxes socials, va defensar que la feina que fa l’executiu és sempre “escrupolosament legal i absolutament transparent”, i va subratllar que el Govern s’expressa només a través dels seus consellers. La coordinadora general del Partit Demòcrata (PDECat), Marta Pascal, també es va desmarcar de les paraules de l’exjutge, i va afirmar que “ampliar la base i complir la legalitat són els pilars per seguir endavant”. Els dos missatges van ser subscrits per Puigdemont.

Tot i el desmentiment de la resta d’actors sobiranistes, en declaracions a l’ARA Santi Vidal -que no pot exercir de jutge ja que està suspès per haver col·laborat en la redacció d’una proposta de Constitució catalana- es ratificava en les seves paraules, i les emmarcava en la necessitat de motivar el sobiranisme: “Cal generar il·lusió i veure que s’estan fent coses”. Ahir a la nit Esquerra encara no havia decidit si prendria alguna mesura disciplinària contra el seu senador, però fonts republicanes admetien la difícil gestió interna de prendre una decisió dràstica.

La tempesta generada per Vidal posa el Govern en una situació incòmoda, ja que les seves declaracions posarien en qüestió un dels missatges més repetits per l’executiu: que el procés garanteix la màxima seguretat jurídica i que es farà “anant de la llei a la llei”. A més, dona munició als partits de l’oposició per buscar les pessigolles al sobiranisme també a través de la via judicial. Ahir mateix el líder del PP al Parlament, Xavier García Albiol, anunciava que el seu partit portarà a la fiscalia les declaracions de Vidal, i els tribunals podran decidir si obren una investigació per determinar si la Generalitat disposa de manera il·lícita de dades fiscals dels catalans. Per la seva banda, Ciutadans, el PSC i Catalunya Sí que es Pot van exigir ahir al Govern que comparegués al Parlament per donar explicacions.

Llistes de jutges

Els maldecaps per al Govern no se circumscriuen, però, només a les declaracions de Vidal sobre les dades fiscals dels catalans. En les seves xerrades, el senador també assegurava que sap perfectament quins “dels 801 jutges espanyols a Catalunya” estan a favor de la independència i quins no; anunciava que els prop de 300 jutges “que es vulguin quedar” hauran d’acreditar el nivell C de català i comprometre’s a assumir que el poder legislatiu és el del Parlament, i presumia que, conjuntament amb el conseller de Justícia, Carles Mundó, tenia “perfectament dissenyada l’estructura judicial de la República Catalana”. Una afirmació desmentida per fonts de la conselleria, que asseguren que el conseller “no es reuneix amb Santi Vidal, ni Vidal treballa per a ell, ni té cap vinculació amb el departament”.

En el seu reguitzell de declaracions, Vidal explicava també que dins dels Mossos d’Esquadra hi ha “agents del CNI infiltrats”, que la Generalitat hauria arribat a un preacord amb l’OTAN per col·laborar en els conflictes bèl·lics en els quals participi l’organització, que onze dels 28 països de la UE s’han compromès a reconèixer una Catalunya independent, i que dos fons d’inversió internacionals, no europeus, obriran una línia de crèdit de fins a 200.000 milions d’euros. El Govern i ERC, que ho desmenteixen tot, tenen un nou front obert.