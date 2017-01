El Govern carrega contra el PP per acusar-lo de "xenòfob" mentre Albiol fa "declaracions intolerables"

Màxima tensió entre el Govern i el PP després que ahir el vicesecretari de comunicació popular, Pablo Casado, acusés de xenòfobs els polítics catalans arran de les paraules de Santiago Vidal. "Això ho hem vist moltes vegades al món: tatxar un comerç per com es retoli, o d'un cens de com es pensa, és totalitari i porta dins una xenofòbia del que no pensa com tu. Això és el que està fent en aquest moment algun irresponsable", va assegurar.

Les paraules de Casado han indignat l'executiu català, i aquest dimarts en roda de premsa la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha desafiat els populars a que "quan parlin de xenofòbia el primer que haurien de fer és mirar a casa seva".

En aquest sentit, ha considerat que quan el PP parla de populisme es deu referir al líder del PP al Parlament i exalcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que, ha dit, "no necessita cap mena d'excusa per tapar la seva incompetència ni tampoc les seves dots populistes".

"És intolerable que s’acusi el Govern de xenòfob, i més quan Albiol s’ha caracteritzat per fer declaracions escandaloses que serien intolerables en qualsevol altre Estat democràtic", ha conclòs Munté, visiblement enfadada.