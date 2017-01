El Govern reclama a Santamaría que doni resposta als 46 punts que Puigdemont va traslladar a Rajoy

Abans que el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, es reuneixi aquest dimarts a Barcelona amb la vicepresidenta i ministra d’administracions territorials, Soraya Sáenz de Santamaría, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté,ha confiat que en aquesta reunió l'executiu espanyol faci algun pas per oferir respostes concretes a alguns de les 46 demandes que el president, Carles Puigdemont, va fer arribar a Mariano Rajoy a l'abril.

" La resposta fins ara és igual a zero", ha lamentat Munté, que ha criticat que fins ara l'anomenada 'operació diàleg' no s'ha traduït en cap concreció. Per això, ha reclamat a Santamaría que no faci com en l'última reunió, quan va escudar-se en que estava en funcions per justificar que no doni resposta a les peticions catalanes. "El moviment es demostra caminant, i el diàleg es demostra amb concrecions; els 46 punts són molt concrets", ha apuntat.

Segons Munté, la reunió d'aquesta tarda pot servir per mesurar fins a quin punt arriba l'operació diàleg.Pel que fa a la reunió que encara està pendent entre el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Munté ha explicat que "no hi ha novetats", però ha confiat que es dugui a terme "tan aviat com sigui possible".

Més enllà dels 46 punts, en aquesta reunió Junqueras té la intenció de posar sobre la taula tres temes: el referèndum, el fons de pensions i el deute espanyol.