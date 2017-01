El Govern assegura que és possible fer el referèndum abans de l'estiu

Oriol Junqueras ha tret pit aquest dilluns pels pressupostos del 2017 a qui la CUP ha decidit donar suport. El vicepresident del Govern ha assegurat que són uns comptes "extraordinaris" per l'expansió en la seva despesa (més de 1.300 milions més) i per la previsió d'incorporar més de cinc mil mestre aquest any i ha celebrat que finalment els anticapitalistes hagin decidit donar suport als comptes de 2017.

Dels pressupostos a les eleccions constituents. I ara què?El vicepresident també ha abonat la petició que el portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, va fer dissabte: avançar el referèndum en cas que l'estat espanyol augmenti la pressió judicial. "És possible fer el referèndum abans de l'estiu", ha assegurat el conseller d'Economia preguntat a Rac 1 per si seria viable fer la consulta abans del setembre.

Junqueras també ha explicat en quin supòsit s'avançaria la votació d'autodeterminació: ha dit que la inhabilitació de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que està investigada per desobediència per haver permès el debat i les votacions sobre el procés constituent, podria ser un detonant per celebrar el referèndum. Ara bé, ha admès que cal acabar de lligar tots els aspectes tècnics.

El vicepresident, que també és l'encarregat d'organitzar la consulta, ha explicat que s'assimilarà el més possible a un procés electoral per tal d'homologar-se internacionalment.

Arrufat insisteix en el referèndum abans de l'estiu

Per la seva banda, Arrufat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha reiterat la voluntat de la CUP de convocar el referèndum vinculant abans de l'estiu, evitant que es "jutgi i condemni" Forcadell: "Aquest és el límit".

Així, en la mateixa direcció que Junqueras, el portaveu de la CUP ha assegurat que, "si l'estat espanyol activa i multiplica l'atenció judicial" sobre els responsables de l'organització del 9-N, la formació demanarà que s'avanci la votació a l'abril o al maig: "no podem esperar més temps a que l'Estat espanyol podreixi cap institució per dins. No ens podem permetre que ens vagin jutjant institucions i càrrecs electes".