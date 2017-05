El Govern no confirma ni desmenteix el contingut difós de la llei de transitorietat jurídica

Després que s'hagi difós el contingut de la llei de transitorietat jurídica, el Govern no desmenteix ni tampoc confirma la informació, però avisa que si l'Estat impedeix el referèndum, a l'executiu català no li quedarà cap més alternativa que dotar-se dels "mecanismes legals" que permetin celebrar-lo, segons han assegurat fonts governamentals a l'ACN. Tant l'executiu català com Junts pel Sí expliquen que "molts juristes porten molt de temps estudiants totes les possibilitats legals per fer el referèndum amb les màximes garanties".

De fet, Junts pel Sí ha emès un comunicat on deixa clar que "l'única via que té sobre la taula és fer el referèndum" i la seva "prioritat total és pactar-lo amb l'Estat. De totes maneres, el grup parlamentari també explica, com ha fet en altres ocasions, que si l'Estat impedeix fer la consulta, "no quedarà més alternativa que dotar-nos dels mecanismes legals que ens permetin celebrar-lo". Així, Junts pel Sí assegura en la nota que el document que s'ha publicat avui "no té res a veure amb les versions actuals amb què es treballa".

El diputat i portaveu de Junts pel Sí Jordi Turull ha sortit el primer que ha sortit a desmentir-ne el contingut a través de Twitter.