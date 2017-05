El Govern engega la compra d'urnes pel referèndum

'un acord marc per comprar urnes. Ho fa el departament de Governació i, tot i que s'emmarca en les competències de la Generalitat, han de servir per fer el referèndum. En la licitació es demana tan la possibilitat de fabricar urnes de metacrilat com de cartró per un cost total estimat de 200.000 euros (el primer lot seria de 184.000 euros i el segon 16.000). L'únic criteri per guanyar el concurs és el preu. El Govern ha publicat aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat la licitació dHo fa eli, tot i que s'emmarca en les competències de la Generalitat, han de servir. En la licitació es demana tan la possibilitat de fabricarper un cost total estimat de 200.000 euros (el primer lot seria de 184.000 euros i el segon 16.000). L'únic criteri per guanyar el concurs és el preu.

L'executiu ja va explicar la setmana passada que engegaria la compra de les urnes per fer el referèndum, en concret 8.000 -una informació de TV3-. L'anunci arribava després de tensió -avançada per l'ARA- entre els departaments de Vicepresidència i Governació per qui es feia responsable de la licitació. I més quan el Tribunal Constitucional ja ha avisat a tots els membres del Govern que si fan res relacionat amb el referèndum poden derivar-se responsabilitats penals.

Governació triarà ara les empreses que es puguin fer càrrec del contracte, però serà el consell executiu -i, per tant, el president de la Generalitat i tots els consellers- qui firmarà la compra en el moment oportú. D’aquesta manera, la responsabilitat de la compra és col·lectiva. Puigdemont i Junqueras desbloquegen la compra d'urnes Finalment, el bloqueig s'ha resolt fent una compra en dues fases. El model escollit és el de l’acord marc, amb el qual, però serà el consell executiu -i, per tant, el president de la Generalitat i tots els consellers- qui firmarà la compra en el moment oportú. D’aquesta manera, la responsabilitat de la compra és col·lectiva.

Fins ara, la Fiscalia ha atribuït delictes de desobediència i prevaricació als encausats pel Procés però ara també podria acusar d'un delicte de malversació de fons públics -que té penes de presó- als responsables de les decisions executives del Govern, tenint en compte que el Constitucional ha suspès la partida de processos electorals i la disposició addicional dels pressupostos que situa el referèndum aquest 2017. En el cas de la votació del 9 de novembre, el ministeri públic va desestimar acusar l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau per aquest delicte.

El marcatge de la fiscalia

L'acord marc es publica sota la premissa d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, per tal d'encabir la licitació en el marc de competències de la Generalitat. És la manera que l’executiu ha escollit per protegir-se del marcatge de la fiscalia, que ja fa setmanes va obrir diligències per determinar si el Govern estava preparant un referèndum que el Tribunal Constitucional ja ha dit que és il·legal.