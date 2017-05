El Govern manté que el referèndum és el seu "pla A" i "pla B"

El referèndum com a pla A i com a pla B. Tot i mostrar el seu respecte perquè l'ANC hagi inclòs en el seu full de ruta una DUI si l'Estat impedeix físicament el referèndum, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha remarcat aquest dimarts que l'objectiu de l'executiu català segueix sent la celebració d'un referèndum com a molt tard la segona quinzena de setembre. "La prioritat és fer un referèndum i que aquest tingui els efectes jurídics que corresponguin", ha avisat.

Munté no ha volgut, però, donar detalls sobre com serà l'últim intent de la Generalitat per aconseguir un referèndum pactat amb l'Estat. Dissabte, a l'assemblea de l'ANC, el president Carles Puigdemont, va anunciar que en les pròximes setmanes té la intenció d'escenificar un últim intent d'entesa abans no s'activi la via unilateral amb l'anunci, abans de marxar de vacances, de la data i la pregunta de la consulta.

Pel que fa a la petició de Catalunya Sí que es Pot de que el referèndum unilateral compti amb el vist-i-plau de la Comissió de Venècia, Munté ha defensat que el Govern encara està en una fase prèvia perquè espera el referèndum pactat tot i la reiterada negativa del president espanyol, Mariano Rajoy. Tanmateix, ha demanat als comuns que "l'exigència sigui igual" envers el govern espanyol que envers l'executiu català.

Després que, segons va avançar Europa Press, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) hagi impulsat una enquesta en què pregunta "fins a quin punt és important obeir sempre les lleis i les normes", Munté ha tret ferro a la polèmica oberta i ha subratllat que en cap cas darrere d'aquesta pregunta hi ha la intenció del Govern de "fer una crida a la desobediència".

La consellera ha recordat que el CEO ja va fer aquesta mateixa pregunta l'any 2011 i que fins i tot el CIS havia fet una de similar l'any 2004.

Reestructuració a Vicepresidència

El Govern, que ha insistit que la propera setmana farà costat a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als quatre membres de la mesa que hauran de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha anunciat aquest dimarts canvis en una altra àrea sensible de l'executiu que s'ha vist afectada per la judicialització.

A través d'un acord del Govern, l'executiu ha aprovat reestructurar el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda amb el nomenament de David Canada com a director de la Intervenció General, una àrea de nova creació que pretén "millorar l'eficàcia i l'eficiència en el control dels fons públics".

Munté ha negat que aquest nomenament tingui a veure amb el Procés sobiranista, tot i que es una àrea delicada i la creació d'aquesta figura suposa, en el fons, posar un responsable polític per sobre de funcionaris i alts càrrecs que ja han estat apercebuts pel Tribunal Constitucional com ara la interventora general de la Generalitat Rosa Vidal.