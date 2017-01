El Govern evita valorar la reforma impositiva que demana la CUP però veu la negociació "oberta"

La setmana en què els consellers estan presentant les seves seccions pressupostàries al Parlament i després que la CUP hagi posat negre sobre blanc les seves condicions per negociar amb el Govern el sí definitiu als comptes, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha assegurat que la negociació segueix oberta i que l'executiu afronta els propers dies amb "la millor de les voluntats de continuar negociant per tirar endavant un bon projecte de pressupostos".

El mateix dia que l'executiu català ha autoritzat la Generalitat a -mentre es trobi en pròrroga pressupostària- formalitzar operacions d'endeutament durant l'any 2017, Munté ha subratllat que considera "absolutament important poder tirar endavant aquests comptes" que, ha dit, són del tot coherents amb els reptes d'aquesta legislatura, que tenen a veure amb el referèndum i la millora de les condicions de vida de la ciutadania.

Munté ha assegurat que l'executiu català encara no ha pogut estudiar les esmenes de la CUP, i ha evitat posicionar-se sobre aspectes com ara si el Govern està disposat a tocar alguns dels impostos que la CUP reclama modificar. Tanmateix, ha remarcat la voluntat d'arribar a un acord amb la CUP. "És obvi que hi ha una línia de negociació oberta amb la CUP", ha apuntat.

Oberts a negcoair, per descomptat, no podem fer-ho d'una altra manera tenint en compte que no tenim majoria absoluta. Hem d0analitzar exactament en què consisteixen les esmenes, posar lsobre la taula qüestions. éS UNA qüestió de sintonies però també de voluntats. I a data d'avui no qüestiono la voluntat de ningú.

Arremangats i implicats ho estem tots.