El Govern posa per escrit el compromís amb el referèndum

Cap pas enrere amb el referèndum. Sota aquesta consigna i amb l’objectiu d’esvair els dubtes dels últims dies sobre el nivell de compromís dels membres del Govern amb la consulta, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i tots els consellers signaran avui un manifest al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat en què posaran per escrit que el seu objectiu irreversible aquesta legislatura és permetre que els ciutadans puguin expressar a les urnes si volen que Catalunya sigui independent.

En un acte breu però solemne, l’executiu català buscarà un gest que acabi amb el “soroll” de la setmana passada. Després que afloressin públicament les diferències entre el PDECat i ERC -que en privat recelen l’un de l’altre sobre la seva predisposició a arribar fins al final amb el referèndum-, el Govern vol emetre una imatge inequívoca d’unitat entorn del gran objectiu dels pròxims mesos, la celebració del referèndum.

Per això, els equips de Puigdemont i Junqueras porten tota la setmana treballant en el format i el contingut d’un acte que, finalment, no comptarà amb convidats externs al Govern. Sí que hi haurà, però, totes les primeres i segones files de l’executiu, des del president, el vicepresident i els consellers als secretaris i directors generals de la Generalitat. Un desplegament amb què el Govern vol evidenciar que va a l’una pel que fa al referèndum i que està disposat a arribar fins al final tot i la pressió judicial de l’Estat.

De fet, conscients que la fiscalia ha multiplicat la seva vigilància i monitoritza cada pas del sobiranisme, el manifest que demà signarà el Govern tindrà un marcat caràcter polític, però, segons apunten fonts governamentals, cap valor jurídic. Una via amb la qual s’intenta evitar que l’acte de demà doni munició al ministeri públic per alimentar la via penal i incrementar la pressió sobre els treballs d’un executiu que ja acumula fins a cinc notificacions judicials per actuacions relacionades amb el procés.

Un objectiu irreversible

L’objectiu, doncs, és que el manifest del Pati dels Tarongers tingui una càrrega política “potent” i, segons fonts governamentals, subratlli que el compromís amb el referèndum -ja sigui pactat o unilateral-és “irreversible”. Està previst que l’escrit critiqui també la condemna a l’expresident de la Generalitat Artur Mas, i als exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs pel 9-N, així com la causa oberta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres independentistes de la mesa.

Amb la signatura del manifest avui, els membres del Govern assumiran, doncs, per primer cop a nivell individual i per escrit l’objectiu del “referèndum o referèndum”que va posar Puigdemont sobre la taula durant la seva qüestió de confiança al setembre i al qual l’executiu ja va donar rang de llei en incloure’l als pressupostos de la Generalitat aprovats amb la CUP.

Un compromís que, aquest cop, assolirà un a un cada conseller -i més tard els secretaris i directors generals- i amb el qual es vol posar fi també a les veus que en privat apunten que hi ha consellers que no estan disposats a arribar fins al final amb el full de ruta sobiranista. Després d’una setmana marcada per la divisió dins de l’executiu sobre com dur a terme els preparatius del referèndum i per la pugna política entre socis de Govern, l’executiu signa avui el manifest de la unitat.

Missiva del president als treballadors públics

Un dia abans de l’acte per refermar el compromís del Govern amb el referèndum, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va enviar un “missatge de confiança i tranquil·litat” als treballadors públics, que són claus per a l’organització de la consulta. Amb motiu de la celebració de Sant Jordi, Puigdemont va transmetre’ls una carta en què assegura que el procés es durà a terme “a la manera catalana, democràtica, seriosa, responsable i en positiu, i d’acord amb el mandat” que els ciutadans els van “atorgar a les urnes”.