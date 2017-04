El Govern preveu celebrar un acte abans de Sant Jordi per refermar el compromís amb el referèndum

Comença a ser un clàssic que el Govern utilitzi les fotos de la reunió del consell executiu els dimarts per emmarcar el missatge del dia. Aquest dimarts no ha sigut una excepció. Després de la pitjor setmana del sobiranisme -amb divisions a l'executiu sobre com fer el referèndum i una crisi oberta entre ERC i el PDECat per la gravació a David Bonvehí-, el consell executiu havia de servir perquè el president del Govern, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, fessin una crida a tancar files i posar fi a les divergències dels últims dies.

Un objectiu que, un cop més, ha reblat la fotografia que la Generalitat fa arribar als mitjans de comunicació cada dimarts i que també ha difós a través de les xarxes socials. Aquest cop Puigdemont, Junqueras i la consellera de la Presidència, Neus Munté, han decidir creuar junts el pati dels tarongers. Un missatge d'unitat que la portaveu de l'executiu ha subratllat després en roda de premsa.

Munté ha subratllat que "tothom està conjurat perquè les legítimes discrepàncies en l'àmbit dels partits en cap cas perjudiquin els espais de treball conjunt com a Junts pel Sí o com a Govern", i ha reiterat el compromís de tot l'executiu català amb la celebració del referèndum. La consellera ha admès també que l'executiu preveu celebrar un acte unitari per demostrar el compromís amb el referèndum, un acte que se celebraria abans de Sant Jordi.

Després que, tal com va avançar l'ARA, el Govern hagi viscut discrepàncies internes sobre aspectes logístics del referèndum com ara qui compra les urnes, Munté no ha concretat si s'optarà perquè tots els consellers signin cada acord referit al referèndum però ha subratllat que l'executiu català triarà la via que "sigui més útil" per a l'objectiu final, és a dir, la que faci "més fàcil, segur i assequible" el referèndum.

La portaveu de l'executiu català, que ha assegurat que en la reunió d'aquest dimarts no s'ha parlat "gens" de les tensions entre ERC i el PDECat, també ha mostrat el seu respecte per la decisió del coordinador d'organització del Partit Demòcrata, David Bonvehí, de no dur finalment a la fiscalia la gravació del seu dinar.

Aferrant-se a les últimes enquestes, que mostren un suport ampli de la societat catalana a la celebració d'un referèndum, Munte ha assegurat que l'executiu català se sent reforçat en la seva aposta pel referèndum i treballa tant per als partidaris de la independència com per als contraris. Ha descartat, un cop més, accelerar el calendari per fixar ja data i pregunta tal com reclama la CUP.

La trobada amb Carter

Més enllà de les diferències entre ERC i el PDECat, Munté ha valorat també la polèmica arran de la reunió entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'expresident dels Estats Units Jimmy Carter. Munté ha reiterat que el Govern no va reclamar "cap posicionament de cap tipus" a l'expresident americà. "Res es va demanar al senyor Carter, com res es demana a cap Govern de cap altre estat. No som en fase de reconeixement, sinó en fase de coneixement", ha afirmat.