El Govern ofereix targeta sanitària als catalans a l'estranger com a incentiu perquè s'inscriguin al registre

El registre de catalans a l'estranger no reflexa el nombre de catalans reals que viuen fora del país, que són més de 280.000, segons dades de l'Idescat. El Govern vol promocionar aquest registre per articular polítiques per als catalans a l'exterior, però també de manera indirecta -tot i que el conseller Romeva ho ha desvinculat-, pensant en el referèndum. En funció de com s'acabi organitzant la consulta del setembre, aquest registre podria fer les funcions de cens, ja que el Govern sap que l'Estat no els cedirà les dades del CERA (cens d'espanyols a l'estranger).

Per incentivar als catalans a l'estranger perquè es registrin, la conselleria de Salut s'ha compromès a que aquells que ho demanin puguin disposar d'una targeta sanitària del servei català perquè puguin accedir a la sanitat pública quan vinguin a Catalunya a passar-hi estades temporals.

El conseller de Salut, Toni Comín, ha explicat com funcionarà: Els residents a l’exterior, un cop registrats, hauran de demanar la targeta sanitària. L'únic requisit és que no tinguin ja la targeta sanitària europea. Un cop hagin rebut la targeta física, s’haurà d’activar cada vegada que vinguin a Catalunya amb una trucada al 061, o anant al CAP més proper, per estar inscrit a aquella zona sanitària.

"Un cop inscrit, la targeta estarà activa durant dos mesos ja que s’entén que aquesta és l'estada màxima dels catalans a l’estranger", ha recalcat Comín. "Es pot prorrogar, però sempre amb una justificació", ha afegit. I també ha puntualitzat que la targeta és individual i no dona cobertura a la parella o els fills que no estiguin registrats.

Aquest serà el gran incentiu, però no l'únic, ja que el departament de Treball i Afers Socials a través de la direcció de Joventut, ofereix accés al Carnet Jove i als descomptes de la xarxa d'albergs Xanascat. I des del departament de Cultura s'ofereix l'accés a llibres gratuïts als menors de 6 anys, entre d'altres.

Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors ha explicat que "amb aquesta nova cartera de serveis aspirem a posar en valor al registre per poder-los atendre molt millor", i ha desvinculat el registre d'un futur cens per al referèndum: "El registre i el referèndum són coses diferents, són treballs paral·lels".