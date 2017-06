El Govern creu que la sentència d'Estrasburg sobre el cas Atutxa dona arguments per al Procés

El Govern també s'ha pronunciat aquest dimarts sobre la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans de condemnar Espanya per la inhabilitació de l'expresident del parlament basc, Juan María Atutxa. La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha assegurat que internacionalment preocupa la deriva de l'estat espanyol amb relació a la "persecució" de les institucions i de les "idees polítiques" a l'Estat. "Denota manca d'independència judicial i manca de garanties i drets de les persones encausades", ha dit Munté sobre la decisió que va prendre el Tribunal Suprem, l'any 2008, d'inhabilitar Atutxa per no haver il·legalitzat el grup parlamentari Sozialista Abertzaleak (SA), que va substituir Batasuna el 2003.

A parer de la consellera la sentència d'Estrasburg dona "més arguments" al procés polític que viu Catalunya per la defensa de les persones que són objecte d'investigació judicial. Ha posat d'exemple els membres de la mesa del Parlament i la presidenta de la cambra, Carme Forcadell.

"És un avís a les persones o organitzacions que recorren a la fiscalia perquè els tribunals europeus els han calat i elaboren sentències contundents com les conegudes aquest dimarts", ha afegit en al·lusió a organitzacions com Vox o Societat Civil Catalana que han interposat vàries querelles en contra de membres del Govern per treballar en el procés de desconnexió.

La consellera i Portaveu del Govern també ha assenyalat el "contrast" entre els "tribunals europeus independents" enfront de la justícia espanyola, i ha situat el tribunal d'Estrasburg com el veritable garant dels drets humans. "És allò que tantes vegades hem lamentat i posat sobre la taula", ha dit Munté l'endemà que el Govern acompanyés a declarar el secretari tercer de la mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, per permetre el debat i la votació de la resolució sobre el referèndum en el debat de política general.

El tribunal d'Estrasburg és l'última instància judicial a què podrà acudir el sobiranisme un cop esgotades totes les instàncies espanyoles. És un tribunal que jutja només qüestions relacionades amb la vulneració de drets fonamentals. L'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs ja han avançat que en cas que el Suprem confirmi la seva sentència acudiran al tribunal europeu. Abans, però, hauran de passar pel Tribunal Constitucional d'Espanya.