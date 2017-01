Homs: "No plegaré perquè m'ho digui cap tribunal"

"No plegaré perquè m'ho digui la fiscalia ni cap tribunal". Així ha respost el portaveu del Partit Demòcrata (PDECat) al Congrés a l 'escrit d'acusació que el fiscal ha fet arribar al Tribunal Suprem i en el qual demana a l'alt tribunal que obri judici oral contra el diputat i exconseller i l'inhabiliti per exercir càrrec públic durant 9 anys per prevaricar i desobeir el Tribunal Constitucional.

En roda de premsa al costat de la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha avisat la fiscalia que encara que l'inhabilitin ell no deixarà de fer política: "No penso plegar. El compromís que jo tinc i sento no és amb el Suprem, l'Estat o el govern del PP, sinó amb la ciutadania de Catalunya".

Tanmateix, Homs ha reconegut que si l'inhabiliten no podrà tornar a ocupar el seu escó al Congrés perquè allà hi haurà la policia nacional i no el deixarà passar, però ha subratllat que no estar a la cambra baixa no implica que deixi de fer política i lluitar perquè Catalunya esdevingui un estat independent.

L'exconseller ha opinat que l'Estat intenta "intimidar per evitar el referèndum", però ha avisat que el sobiranisme "no s'arrugarà". "A mesura que es vagin carregant polítics catalans, aquests no només no plegaran sinó que plantaran més cara", ha assegurat, i ha alertat el govern espanyol que no evitarà el referèndum "amb querelles".

Com ja va fer abans d'acabar l'any, quan va transcendir la interlocutòria del jutge, Andrés Palomo del Arco, que deixava Homs a un pas del banc dels acusats per la causa del 9-N, l'exconseller ha lamentat que "a qui s'està intentant jutjar és la voluntat d'un poble i la seva dignitat", i ha avisat que "com més alta sigui la condemna més gran serà la victòria".

A més, ha assegurat que li faria "fàstic" formar part d'un "sistema polític fastigós" en què a ell se'l processi per posar les urnes i en canvi a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz se'l premiï amb càrrecs tot i les evidències de guerra bruta contra el sobiranisme. En aquest sentit, ha lamentat que encara no s'hagi constituït la comissió d'investigació del cas Fernández Díaz.

Un cop més, Homs ha carregat contra "la politització de la justícia" espanyola, i ha criticat que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, negui aquest extrem. A més, ha carregat contra l'"arbitrarietat" amb què s'ha actuat en tot aquest procés, amb l'Estat, ha dit, "calculant" quins delictes li imputa i fent "anar i venir" la "malversació".

Reivindica la seva participació en el 9-N

Homs ha insistit a més que ell no amaga la seva implicació en el 9-N. "Vaig fer tot el que va estar al meu abast perquè es pogués votar el 9-N". "Jo vaig estar molt implicat en el 9-N i ho tornaria a fer", ha continuat, i ha subratllat que ell, com milions de catalans, se senten orgullosos d'aquella fita. Una fita que, ha dit, servirà d'aprenentatge pel referèndum que el Govern preveu celebrar aquest any.

Campanya del PDECat contra la judicialització

També Pascal ha pres la paraula per condemnar el que ha considerat un "escàndol" impropi dels països normals. En aquest sentit, ha avisat que en el proper Consell Nacional del partit es presentarà una campanya que farà la formació per carregar contra la judicialització del procés i explicar què està passant. "No estem disposats de cap de les maneres que un escàndol democràtic en tota regla es consolidi i normalitzi", ha apuntat.