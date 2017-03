Homs afirma que anirà amb el "cap ben alt" al Congrés i no demanarà "perdó" pel 9-N

El Partit Demòcrata ha reunit aquest dissabte al matí a centenars de persones al Teatre Nacional de Catalunya per donar suport als condemnats per la consulta del 9 de novembre i donar el tret de sortida a la campanya del sí al referèndum. Amb la presència de la plana major del PDECat, els consellers del Govern i el president, Carles Puigdemont, l'excap de l'executiu Artur Mas i els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau han estat ovacionats per les bases convergents.

Sota el lema "Diguem sí a la llibertat", el primer prendre la paraula ha esta l'exconseller de la Presidència i actual diputat del PDECat al Congrés, Francesc Homs, que ha manifestat que dimarts que ve anirà a la cambra espanyola amb el "cap ben alt", malgrat que estigui inhabilitat pel Tribunal Suprem per desobediència.

" No demanaré perdó, perquè no hem de demanar perdó per voler votar i voler decidir el nostre futur", ha assegurat Homs enmig de l'ovació del públic.

A parer seu, la condemna del Tribunal Suprem no ha estat per l'incompliment de les sentències del TC, ja que ha assegurat que si fos així Mariano Rajoy se n'hauria "d'anar a casa", sinó que als responsables del 9-N els han condemnat per les seves "idees".

"Ha estat l'acte més potent i més sòlid que el poble de Catalunya s'ha demostrat a sí mateix i al món", ha sentenciat, afegint que sense el 9-N no hi hauria hagut Junts pel Sí, tampoc el 27-S ni un govern independentista presidit per Puigdemont. "Sense el 9-N no estaríem a punt de fer el referèndum", ha conclòs. "El 9-N és un mèrit dels patriotes", ha assegurat a més d'afirmar que Madrid "no el podrà esborrar".