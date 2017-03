Homs exhaureix les seves últimes hores al Congrés

Oficialment, el diputat del PDECat al Congrés Francesc Homs ja està notificat de la sentència que el condemna a un any i un mes d’inhabilitació per la seva implicació en el 9-N. Ahir una funcionària judicial l’esperava als despatxos del partit a la cambra baixa per entregar-li la resolució, que va signar. Amb aquesta acció, només falta que el Suprem enviï a la presidenta del Congrés, Ana Pastor, l’execució de la sentència perquè Homs es vegi forçat a abandonar l’acta, un fet que, previsiblement, passarà aquesta mateixa setmana.

Així, Homs ja ha assistit previsiblement a la seva última junta de portaveus -la d’ahir-, on, segons fonts parlamentàries, els altres portaveus li van agrair la feina feta en aquests mesos. L’exconseller de la Presidència ha demanat un aclariment de sentència al Suprem, però té clar que no s’acceptaran les seves peticions i ha demanat al Congrés que li permeti fer almenys les seves funcions de diputat fins al final del dia i que no deixi el ple amb 349 vots, a l’espera que demà pugui prendre possessió del càrrec Feliu Guillaumes, el diputat del PDECat que entrarà a la cambra. “Que ningú em desposseeixi en aquest ple mentre no pugui prendre possessió el següent diputat”, va dir a l’entrada de la junta de portaveus.

Pastor vol evitar la foto

Pastor, per la seva banda, té previst evitar una imatge esperpèntica com la de fer sortir el diputat del ple per comunicar-li que ha de deixar l’acta. Fonts parlamentàries expliquen que fins que la presidenta no signi la notificació, encara que s’hagi rebut, Homs no haurà de deixar l’acta. Homs va rebre ahir el suport tant d’ERC com d’En Comú Podem i el PNB, que creuen que el Congrés mai hauria d’haver acceptat el suplicatori perquè se’l jutgés al Suprem.