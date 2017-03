Francesc Homs: "Em condemnen per les meves idees"

Acompanyat de la plana major del Partit Demòcrata, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i les conselleres de Presidència i Governació, Neus Munté i Meritxell Borràs, l'encara líder del PDECat al Congrés, Francesc Homs, ha criticat la sentència del Tribunal Suprem que l'inhabilita un any i un mes pel 9-N. El dirigent ha titllat la sentència de política: " Se'm condemna per les meves idees".

Homs ha respost així a la sentència que el Tribunal Suprem ha fet pública aquest dimecres i que condemna el diputat del PDECat Francesc Homs a un any i un mes d'inhabilitació per la seva participació en el 9-N. El tribunal l'absol del delicte de prevaricació, com va fer el Tribunal Superior de Justícia amb Artur Mas, i el condemna per un delicte de desobediència greu. Segons la sala, el delicte de prevaricació queda "absorbit" pel de desobediència.

Homs ha explicat que pensa seguir anant al Congrés fins que no se li formalitzi la sentència, i ha anunciat que demanarà al Suprem que suspengui l'execució de la sentència fins que el Tribunal Constitucional -al qual ja ha avançat que presentarà un recurs d'empara- es pronunciï. L'exconseller ha explicat que tot i que no confia en el TC, ha de fer aquest pas per poder acabant portant el cas a la justícia europea.

El portaveu del PDECat al Congrés ha insistit varies vegades que es tracta d'una "sentència política feta al servei d'un Estat que té demofòbia", i ha animat les institucions i partits a servir-se de la doctrina utilitzada pel Suprem en la seva sentència per presentar querelles contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per haver desobeït varies vegades sentències del Tribunal Constitucional.

Per reforçar la tesi que es tracta d'una sentència política, Homs ha destacat que entre l'argumentació del tribunal per condemnar-lo per desobediència hi figura una crítica a que amb el 9-N es van "desafiar les bases del sistema constitucional", una valoració que el dirigent del PDECat ha defensat que no té cap mena de base legal.