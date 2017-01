Iceta replica a Colau: "No fem més jocs de paraules. No hi ha referèndum efectiu si no és acordat"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha replicat aquest divendres a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,a la qual ha demanat que abandoni els "jocs de paraules" sobre el referèndum. " No hi ha referendum efectiu si no és acordat", li ha dit Iceta. Colau ha assenyalat aquesta setmana que no es tracta de si la votació és acordada, sinó "efectiva" i "amb garanties".

Iceta ha retret aquestes declaracions a l'alcaldessa en el marc de latrobada interparlamentària que els socialistes han celebrat a la seu nacional del partit -i que ha reunit els diputats del Parlament, el Congrés i l'Eurocambra-. En la seva intervenció a la reunió, Iceta ha crida els representants del partit a " desfer l'engany que s'esta produint a la politica catalana".



El líder socialista ha afirmat que el procés "està generant unes expectaives enormes condemnades al fracàs", pel què ha emplaçat els parlamentaris del PSC a assenyalar-ne les " mancances i insuficiències". "Dir que les solucions màgiques i miraculoses estan a tocar, que tot esta per fer i tot és possible, no és veritat", ha reblat Iceta, insistint en la necessitat que els sociaistes confrontin aquestes "paraules i desitjos" amb la realitat. Amb tot, ha conclòs que la millor manera de sortit d'aquest "embolic" que suposa el procés és, "probablement", la convocatòria de noves eleccions aquest mateix any.

Així mateix, ha recordat al Govern que "no pot haver-hi diàleg efectiu [amb l'Estat] mentre hi ha en marxa un compte enrere". "No es pot dir al mateix temps vull dialogar i que sí o sí farem un referèndum aquets any. No pot haver-hi dialeg quan un s'entesta a incompir la llei i, despres, queixar-se quuan se li aplica la llei", ha afegit.

"Si la CUP és coherent, no hi haurà pressupost"

El líder del PSC no s'ha estat de referir-se a la negociació dels pressupostos del 2017, a la qual ha lamentat que cap partit tret de la CUP hagi estat convidat. Ha aprofotat, doncs, per llançar un missatge a la formació anticapitalista "Si la CUP és coherent amb el que diu i el que diu representar, no hi haurà pressupost".