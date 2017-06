Iceta: "Li hem ofert un xec en blanc a Pedro Sánchez"

Després de mesos de tensions amb el PSOE, els socialistes catalans van respirar alleugerits amb la victòria de Pedro Sánchez en les primàries del partit. Ara, el PSC es bolca amb el nou secretari general (que també és l'antic) i Miquel Iceta ha remarcat aquest divendres que li han ofert "un xec en blanc". "Li he dit que pot comptar amb qui vulgui del PSC i pel que vulgui", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Iceta creu que l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, pot ser una persona important en la nova executiva del PSOE, que celebra el seu congrés el cap de setmana del proper 18 de juny.

"Ella sempre està disposada a anar a les batalles. En una crida al combat, mai diu que no", ha explicat Iceta de Parlon, amb qui precisament dina aquest divendres per parlar del congrés del PSOE. Parlon es va significar clarament a favor de Sánchez i va fer campanya per ell tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. La decisió d'incorporar-la en un lloc destacat de l'executiva, com ha subratllat el líder del PSC, depèn de Sánchez.

El PSC, en canvi, va decidir mantenir-se formalment neutral, tot i que més del 80% dels militants que van participar en les primàries van decantar-se pel polític madrileny. "Vam fer un esforç de neutralitat per prevenir qualsevol escenari. Al final, la victòria del Pedro va ser tan clara que em vaig alegrar perquè fa més fàcil el congrés i perquè no va dependre únicament del PSC", ha assenyalat Iceta.

Diàleg amb la Generalitat

Iceta i Sánchez van parlar dilluns passat. Una conversa "centrada al 90%" en el conflicte entre el govern espanyol i la Generalitat. El primer secretari del PSC no ha garantit el suport dels socialistes a l'estratègia de Mariano Rajoy per aturar el referèndum, malgrat que el mateix Sánchez va telefonar el president espanyol per oferir-li col·laboració en el tema.

En tot cas, Iceta ha garantit que si el PSOE torna a governar Espanya, dialogarà "de tot" i amb "claredat" amb la Generalitat. El líder dels socialistes catalans ha remarcat que la independència és "l'última sortida" i que, abans, hi ha camí per recórrer. Per això, ha recalcat que " també es pot pactar un referèndum per preguntar si es reforma o no la Constitució".

El referèndum "no es farà"

La setmana que ve el Govern fixarà data i pregunta i Iceta, que critica tant el govern català com l'espanyol, els hi reclama que facin un esforç "per limitar els danys". De quins danys parla? El primer secretari del PSC ha explicat que encara no els coneix perquè no sap ni què està disposat a fer el Govern ni com ho pensa aturar l'Estat. Ara bé, està convençut que, quan el Tribunal Constitucional (TC) declari il·legal el referèndum, Carles Puigdemont no el tirarà endavant. "No es farà", ha opinat. Segons ell, si el Govern no vol posar en perill els funcionaris es tirarà enrere i acabarà convocant unes eleccions autonòmiques, malgrat que el president de la Generalitat ho hagi negat repetidament.

Si al setembre hi ha urnes per preguntar sobre la independència de Catalunya, Iceta només veu factible que sigui en un "nou 9-N", amb voluntaris i sense implicació directa del Govern, tot i que ell apunta a les eleccions. "Algú enganya o s’enganya a si mateix", ha reflexionat. "Ells canvien el full de ruta tantes vegades perquè veuen que tenen dificultats que no poden superar", ha conclòs.