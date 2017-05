Iceta, sobre les primàries al PSOE: "Avui prenem una decisió transcendent per a Catalunya i Espanya"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ja ha votat a les primàries del PSOE. Ho ha fet a les 11h a l'agrupació de Sant Martí i no ha revelat el seu vot, seguint amb l'estricta neutralitat que va prometre al PSOE abans de les primàries. Això sí, Iceta ha assegurat que aquest diumenge és un "dia molt important per al Partit Socialista", afegint: "Avui estem prenent una decisió transcendent no nomes per al PSOE, sinó també per a Catalunya i Espanya".

Després d'afirmar que el PSC viu amb "il·lusió i emoció" aquesta jornada, però, Iceta ha refermat la seva promesa de fidelitat al pròxim secretari general, sigui qui sigui, i li ha demanat "responsabilitat" per "unir els socialistes" i "aixecar el projecte" del partit. Després de la votació, ha insistit, caldrà preparar-se per "fer un bon congrés, que vol dir fer costat a la persona que hagi estat elegida". El paper del PSC al conclave dels dies 17 i 18 de juny serà "comprometre's a que les coses vagin bé" des de les seves "posicions i especificitat".

La neutralitat de l'executiva del PSC és un gest que, després de la crisi per la investidura de Mariano Rajoy, va ajudar al fet que els socialistes catalans poguessin votar el pròxim secretari general a Ferraz. En aquest sentit, cal recordar que diversos barons del PSOE havien arribat a amenaçar amb el trencament amb el partit català o la seva expulsió dels òrgans de direcció a Madrid després que els d'Iceta trenquessin la disciplina de vot al Congrés i votessin 'no a Rajoy'.

En part per això, per l'oposició frontal de bases i dirigents del PSC a l'abstenció que va permetre un nou govern del PP, l'àmplia majoria de socialistes catalans està a favor de Pedro Sánchez, defenestrat al fatídic comitè federal de l'1 d'octubre per haver abanderat del 'No és no'. Fent ara campanya del 'Sí és sí' a la seva figura, l'exsecretari general ha estat fins a quatre vegades a Catalunya durant la campanya de les primàries, amb la intenció de refermar i agrair els seus suports al PSC.

En la recollida d'avals, el candidat madrileny va obtenir sis vegades més vots que la seva principal rival, Susana Díaz (6.000 contra 1.000, aproximadament), una diferència que encara podria haver estat més gran si no fos pels esforços que ha fet la presidenta andalusa i el seu equip per vendre la seva candidatura en terres catalanes. La 'baronessa' ha estat fins a cinc cops a Catalunya en les últimes setmanes i l'estratègia dissenyada pel seu equip s'ha basat en intentar trencar tòpics sobre ella, sobretot pel què fa al conflicte territorial i la seva solució per resoldre'l.

El fet que se l'assenyali com a responsable de la caiguda de Sánchez i de l'abstenció a Rajoy no l'ha ajudat a guanyar grans suports, però des del seu equip confien que a favor d'ella hi hagi un cert vot ocult. Díaz compta, a més, amb el suport de dirigents del PSC com l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón, l'exministre Celestino Corbacho, l'exdiputada Isabel López Chamosa o l'històric dirigent Josep Maria Sala. Iceta ha promès que la seva executiva assumirà el lideratge del pròxim secretari general del PSOE, sigui qui sigui.