Iglesias i Errejón tiren de guerra bruta per guanyar el duel final

Queden només tres dies per saber qui és el guanyador del duel final a Podem entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón i els equips respectius estan posant tota la carn a la graella per obtenir el màxim de vots en les primàries. No en tenen prou amb una campanya generalitzada d’atacs i de retrets, sinó que han decidit posar el ventilador i airejar tots els draps bruts del partit. Pablistes i errejonistes han començat a filtrar als mitjans tot tipus de teories conspiratòries per acusar-se mútuament de la profunda fractura a Podem. I per si no n’hi hagués prou, les dues grans famílies estan gastant milers d’euros en publicitat a Facebook, Twitter i Instagram per mobilitzar les bases i guanyar el congrés de Vistalegre II d’aquest cap de setmana -dissabte es tanquen les votacions telemàtiques i diumenge se’n sabran els resultats.

El resultat és del tot imprevisible i s’espera una final d’infart, però el que està clar és que el divorci, almenys en el terreny personal, ja és irreconciliable. Iglesias està acusant Errejón de buscar només un repartiment de poder perquè la seva gent no es quedi a l’atur i de voler convertir Podem en un “nou PSOE”. Per carregar-se d’arguments, ha airejat que va oferir al seu número dos quedar-se amb el control de l’Ajuntament de Madrid per acabar amb les lluites internes. El seu entorn també ha filtrat la suposada existència d’una operació anomenada Jaque Pastor, amb què Errejón hauria mogut fils a principis de l’any passat per obtenir el control de la capital espanyola. Iglesias ha dissenyat la campanya com un plebiscit entre ell i Errejón i assegura que si la seva llista no guanya -ningú li disputa la secretaria general- dimitirà.

Vist que la campanya serà bruta, l’errejonisme ha traslladat la idea “infantilista” -segons Juan Carlos Monedero- que Iglesias és un “titella” en mans d’exmembres del Partit Comunista Espanyol (PCE), com la seva cap de gabinet, Irene Montero, i el diputat Rafa Mayoral, que volen aconseguir el control de Podem. La teoria l’ha abonat el cofundador del partit Luis Alegre, fins fa poc afí a Iglesias, que en un article a Eldiario.es diumenge explicava com el PCE estava aconseguint “parasitar” Iglesias fins a destruir-lo.

Les hordes pablistes i errejonistes -el vocabulari bèl·lic ja és intrínsec al partit- s’organitzen a través de canals de Telegram destinats a destruir l’adversari. “De vegades fem broma que qui va construir la guillotina pot acabar passant-hi”, diu un membre pròxim a l’equip d’Errejón. Des de fa dies que ja compten qui serà “purgat” a partir de dilluns 13.