Iglesias deixa en l'aire el futur d'Errejón

La principal incògnita després dels resultats de Vistalegre 2, en què Pablo Iglesias s'ha imposat amb rotunditat a Íñigo Errejón, és quin serà el futur del número dos de Podem tant al Congrés com a secretari polític. Errejón ha defensat aquest diumenge la seva gestió institucional i amb orgull ha fet bandera del seu equip, així com ha recordat a Iglesias la "pluralitat" dels resultat i la necessitat d'escoltar el mandat clar de la gent d'unitat. Però Iglesias deixar en l'aire el seu futur com a portaveu al Congrés i ho supedita a la decisió que prengui la direcció en la reunió del consell ciutadà estatal prevista per al dissabte de la setmana que ve. La seva cap de gabinet i parella sentimental, Irene Montero, és qui té més punts per assumir aquest càrrec. Amb la bandera de 'feminitzar' Podem, alguns membres de la direcció pablista ja donen per fet que serà la nova veu institucional del partit.

En roda de premsa després d'anunciar els resultats, Montero ha situat el paper d'Errejón al mateix nivell que Carolina Bescansa, Nacho Álvarez i Juan Carlos Monedero, tres exdirigents de partit que no formaran part del consell ciutadà estatal perquè no s'han presentat en les llistes. És a dir, tres persones que no tenen possibilitat de formar part de l'executiva ni cap de les secretaries ni àrees del partit. Diferents líders errojonistes ja donen per descomptat que perdran la seva secretaria en el nou repartiment de poder.

El que no està en dubte és que l'eurodiputat i portaveu de la família anticapitalista, Miguel Urbán, formarà part de la nova executiva, així com també Errejón. Iglesias ja va deixar clar que volia comptar amb ells des d'un primer moment. Urbán ha fet una crida a que la "unitat no sigui uniformitat" i a "fugir de la lògica dels vencedors i vençuts". Ara bé, tampoc s'ha volgut mullar sobre el futur d'Errejón.

La lògica dels vençuts

L'errejonisme, amb cares llargues, recordava que si han arribat a aquesta pugna ha estat arran d'una estratègia deliberada de voler fer enfrontar Errejón a Iglesias més enllà de les seves idees. Que durant mesos se'ls ha empès a una espècie de plebiscit sobre qui manava més a Podem. L'encara secretari polític del partit ha assenyalat que "centenars de milers de persones han dit aquest cap de setmana que junts i reconeixent que Podem és una formació política plural, a partir de dilluns s'ha de treballar per ser una alternativa de govern per acabar amb els privilegis dels de dalt". Ara bé, ha avisat que ell seguirà defensant la seva línia política dins del partit.

Vistalegre 2 ha acabat amb l'equip pablista fent una crida a sortir al carrer a manifestar-se. " Ens veiem als carrers", ha dit el diputat Rafael Mayoral.