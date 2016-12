Iglesias obliga les bases de Podem a triar: o ell o Errejón

O tot o res. Pablo Iglesias vol guanyar la batalla contra el seu número dos, Íñigo Errejón, per KO. El líder de Podem va anunciar ahir que si no aconsegueix imposar el seu projecte polític ni les seves llistes en el pròxim congrés del partit, farà un pas enrere i deixarà la secretaria general. I va imposar el mateix ultimàtum a Errejón. Si l’actual secretari de política de Podem surt derrotat a Vistalegre 2 -com anomenen l’assemblea ciutadana- el degradarà dins de la direcció del partit. Ho va assenyalar en declaracions al Congrés després que Errejón anunciés que té intenció de presentar un projecte diferencial al congrés del partit de l’11 i 12 de febrer, independentment de les “conseqüències” que tingui.

Iglesias va oferir-se primer a consensuar el projecte polític amb els dos grans corrents del partit, els errejonistes i anticapitalistes, però va advertir que si finalment es presenten propostes diferenciades considera que “els companys que estiguin a primera línia han de ser aquells que amb les seves idees obtinguin el suport majoritari” de les bases. Les bases de Podem hauran de votar abans de Vistalegre 2 tant els documents com les llistes del nou consell ciutadà estatal, el màxim òrgan de direcció dins de Podem, que equival, més o menys, al comitè federal del PSOE.

A efectes pràctics, l’advertència d’Iglesias equival a fer fora Errejón de la secretaria política del partit, una tribuna clau per al control de l’estratègia i l’argumentari -ningú qüestiona, per ara, el seu paper com a portaveu al Congrés-. Actualment els seus afins controlen encara bona part de l’aparell de la direcció, mentre que els partidaris d’Iglesias només dirigeixen 4 de les 12 secretaries que té el partit. Pel que fa a les àrees d’organització, també estan en clara minoria: en tenen set d’un total de vint. Si Iglesias consuma la seva amenaça, significarà una purga massiva de càrrecs afins a Errejón, uns “càstigs” que ja s’estan aplicant a la Comunitat de Madrid després que el candidat del líder, el diputat autonòmic i senador Ramón Espinar, guanyés les primàries. Per a Errejón, aquest seria un “mal camí” i significaria que Podem “abraça” les pràctiques de PP, PSOE i Ciutadans.

El número dos de Podem ja era molt refractari des d’un principi a “sortir de l’armari” i enfrontar-se a Iglesias a cara descoberta. Però el líder del partit va forçar-lo a definir les seves idees i a deixar clar que la formació està, literalment, partida en dos. Iglesias va exigir dissabte passat, durant la reunió del consell ciutadà estatal, que després del congrés no hi hagi “corrents” o “partits” a Podem.

Uns resultats clau

Ahir va acabar el període de votacions perquè les bases decideixin les regles del joc del congrés, el primer pols entre els dos polítics. El líder de Podem i el seu número dos han llançat una gran campanya a les xarxes socials que ha obligat els principals referents del partit a inscriure’s en un bàndol. L’equilibri de forces se sabrà dijous, quan s’anunciïn els resultats. La principal diferència entre les dues famílies és tant el mètode com el sistema de votació. Iglesias defensa que idees i cares es votin alhora; Errejón, que sigui per separat.

Tania Sánchez, exparella d’Iglesias i ara afí a Errejón, titllava ahir de “xantatge” el plebiscit que el líder de Podem ha plantejat. Iglesias va negar que es tractés d’un plebiscit, però la seva estratègia és clara i no és nova: al primer congrés ja va amenaçar d’abandonar la primera línia de Podem si no guanyava.

“El RUI no tindrà efecte institucional”

El secretari polític de Podem, Íñigo Errejón, va aclarir ahir que el seu partit considera “legítima” la celebració d’un referèndum unilateral a Catalunya perquè, segons el seu punt de vista, no tindrà “efecte institucional” i es convertirà en un “nou 9-N”. En roda de premsa des del Congrés, va retreure a l’independentisme que celebrés el seu suport a un RUI quan fa un any asseguraven que és una “pantalla passada”. “En poden dir Spiderman o RUI, però l’efecte institucional serà zero”, va dir.